В метро Москвы ко Дню города выпустят билеты с праздничным оформлением

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен ко Дню города выпустит порядка 600 тыс. билетов с праздничным оформлением, сообщается на сайте столичной мэрии.

Купить памятный билет можно будет в кассах метро начиная с 8 сентября. "Лицевую сторону проездного украсят фигурной цифрой 869 - именно столько лет исполняется городу в этом году. На обратной стороне появится надпись "С днем рождения, любимый город!" Цвет "единого" останется красным", - говорится в сообщении.

В июне метрополитен уже выпускал праздничные проездные, посвященные Дню русского языка (6 июня). В мае "единый" на две поездки можно было купить с тематическим оформлением, посвященным ночному оперному концерту на станции метро "Кропоткинская", который проходил в честь дня рождения метрополитена (12 мая).