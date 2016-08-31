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Москвичи к 1 сентября стали покупать больше учебников по развитию речи и японскому языку

Москва
31 августа, 9:43 UTC+3
Кроме того, прирост продаж светоотражателей для школьников по сравнению с 2015 годом составил порядка 30%
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Жители Москвы к 1 сентября стали покупать больше учебной литературы по музыке, москвоведению, экологии и развитию речи.

"По сравнению с прошлым годом экземплярные продажи этих учебников выросли на 10%", - сообщила руководитель сети книжных магазинов "Московский Дом книги" (МДК) Надежда Михайлова, ссылаясь на аналитические данные продаж в МДК по первым итогам школьной кампании 2016 года. По ее словам, также традиционно высоким среди школьников и родителей остается спрос на учебники по русскому и английскому языку, математике, истории, географии, окружающему миру, литературе и обществознанию.

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"Одной из тенденций текущей школьной кампании остается популярность японского языка. Так, продажи словарей, неадаптированных книг для чтения и учебников по японскому языку увеличились по сравнению с прошлым годом почти на 10%", - сказала Михайлова.

Согласно полученным данным, среди студентов высших и средних специальных учебных заведений отмечается возросший спрос на учебники по правоведению, философии и истории искусств - продажи в экземплярах по этим предметам в 2016 году выше прошлого года на 25%.

Кроме учебной литературы, школьники и студенты активно покупают и канцелярские товары. Так, согласно исследованию, помимо письменных принадлежностей высокий спрос в этом году наблюдается на школьные ранцы, рюкзаки и учебные глобусы - их продажи по сравнению с прошлым годом выросли более чем на 15%.

"Как особенность подготовки к началу этого учебного года можно отметить внимание родителей к безопасности детей, в частности, прирост продаж светоотражателей для школьников по сравнению с 2015 годом составил порядка 30%", - отметила Михайлова.

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