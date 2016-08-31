Первая в Москве школа-трансформер откроется в конце 2017 года

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первая в столице школа-трансформер, которая при желании может быть переоборудована в детский сад, откроется в московском районе Южное Бутово в конце 2017 года. Об этом журналистам сообщил глава департамента градостроительной политики и строительства столицы Сергей Левкин.
"Этот объект можно преобразовать как в начальную школу, так и в детский сад. Это первое такое сооружение на 300 мест. Проект уже прошел государственную экспертизу. В ближайшее время начнется его непосредственное строительство с вводом в эксплуатацию в конце 2017 - начале 2018 года", - отметил Левкин.
"Мы понимаем, что в Москве достаточно ограничена возможность найти земельные участки в районах, где есть потребность в школах и детских садах, и построив такую школу мы через 3-5 лет сможем трансформировать ее в детский сад. Мы просто заменим перегородки, заменим некие архитектурные решения и получим полноценный детсад", - добавил он.
По словам Левкина, в ближайшие годы планируется построить три подобных объекта. Однако он не смог рассказать когда и где появятся два следующих подобных объекта.
Всего с начала 2016 года в Москве введено в эксплуатацию 15 объектов образования на 4385 мест.