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Первая в Москве школа-трансформер откроется в конце 2017 года

Москва
31 августа, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Объект в Южном Бутове можно будет преобразовать как в начальную школу, так и в детский сад
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первая в столице школа-трансформер, которая при желании может быть переоборудована в детский сад, откроется в московском районе Южное Бутово в конце 2017 года. Об этом журналистам сообщил глава департамента градостроительной политики и строительства столицы Сергей Левкин.

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"Этот объект можно преобразовать как в начальную школу, так и в детский сад. Это первое такое сооружение на 300 мест. Проект уже прошел государственную экспертизу. В ближайшее время начнется его непосредственное строительство с вводом в эксплуатацию в конце 2017 - начале 2018 года", - отметил Левкин.

"Мы понимаем, что в Москве достаточно ограничена возможность найти земельные участки в районах, где есть потребность в школах и детских садах, и построив такую школу мы через 3-5 лет сможем трансформировать ее в детский сад. Мы просто заменим перегородки, заменим некие архитектурные решения и получим полноценный детсад", - добавил он.

По словам Левкина, в ближайшие годы планируется построить три подобных объекта. Однако он не смог рассказать когда и где появятся два следующих подобных объекта.

Всего с начала 2016 года в Москве введено в эксплуатацию 15 объектов образования на 4385 мест.

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