Москва представит в федеральный реестр проектов повторного применения около 60 разработок

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. В федеральный реестр проектов повторного применения Москва представит 58 разработок. Об этом журналистам сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.
"Мы заявились с 58 проектами не только образовательных учреждений, но и жилыми зданиями, спортивными объектами социальной инфраструктуры. Сейчас идет работа по актуализации нормативов цены строительства", - отметил Левкин.
"Главным критерием, установленным федеральным законодательством, является то, чтобы объект по стоимости вписывался в норматив цены строительства. До конца этого - начала следующего эти нормативы должны выйти по всем объектам и по всем отраслям", - добавил он. учреждение
В качестве примера объектов, которые Москва представила в федеральный перечень, Левкин привел детские образовательные учреждения-трансформеры, которые при желании могут быть преобразованы как в детский сад, так и в начальную школу. Для этого необходимо перенести перегородки и переоборудовать классы.