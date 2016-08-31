Московский зоопарк сократит время работы с 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский зоопарк изменит часы работы с 1 сентября. Начиная с первого осеннего дня он будет открываться на час позже и закрываться на час раньше, сообщается на сайте зоопарка.

"В связи с уменьшением светового дня с 1 сентября зоопарк работает с 10:00 до 19:00 мск, войти в зоопарк можно до 18:00 мск. Павильоны закрываются для входа посетителей за 30 минут до закрытия самого зоопарка", - говорится в сообщении. Начиная с 1 апреля Московский зоопарк работал с 09:00 до 20:00 мск, кассы были открыты до 19:00 мск.

Также 1 сентября Московский зоопарк отметит День знаний музыкальным спектаклем "Дюймовочка" и интерактивной программой от детского театра "Тик-Так". Специальным гостем мероприятия станет ансамбль "Непоседы".