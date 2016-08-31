Экологические и спортивные уроки пройдут в школах Москвы 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Тематические уроки пройдут в школах Москвы 1 сентября. Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы проведет экологические уроки, а ресурсный центр "Мосволонтер" - спортивные, говорится в сообщениях ведомств.

"1 сентября сотрудники ГПБУ "Мосприрода" совместно с департаментом образования планируют провести около 20 занятий по теме "Экологический след" в 3-6 классах в десяти школах Москвы", - сказали в пресс-службе департамента природопользования.

В качестве учителя выступит и руководитель департамента Антон Кульбачевский. Он проведет урок для учеников 6 класса школы №1234. "На занятии дети узнают о том, что такое "экологический след", и, что необходимо делать для того, чтобы его уменьшить и помочь нашей планете", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники ресурсного центра "Мосволонтер" с 1 сентября начнут проводить уроки, посвященные спортивной тематике. "С 1 сентября 2016 года в московских школах стартуют футбольные уроки, которые будут посвящены грядущему чемпионату мира по футболу - 2018 в России и городским волонтерам", - сказали в пресс-службе Мосволонтера.

1 сентября первый такой урок пройдет в школе №254, он познакомит учеников "с ценностями волонтерского движения и здорового образа жизни". Школьники узнают о крупнейших футбольных соревнованиях и о том, как стать городским волонтером, которые будут помогать в период проведения Чемпионата в Москве. После урока на территории школы состоится товарищеский матч между старшеклассниками и организаторами программы "городские волонтеры". "До конца года футбольные уроки пройдут в 80 школах Москвы, в следующем году они продолжатся", - пообещали в пресс-службе.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Столица подготовит 5 тыс. городских волонтеров для помощи в проведении чемпионата.