Около 200 надгробий и некрополей отреставрировали на кладбищах Москвы за пять лет

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Около 200 объектов культурного наследия было отреставрировано на московских кладбищах за пять лет, еще 100 планируется восстановить в ближайшие годы. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
"За последние пять лет городом было отреставрировано порядка 190 надгробий, из них 50 - в этом году. В прошлом году - могилы Чехова, Бродского, Галины Улановой на Новодевичьем кладбище, купцов Морозовых - на Рогожском, в этом - надгробия семейств Шехтеля и Скоморошенко на Ваганьковском кладбище. Впереди еще много интересных работ, в первую очередь, это Преображенское кладбище, где тоже есть захоронение купцов Морозовых. Всего порядка ста объектов надо отреставрировать в ближайшие годы", - сказал Емельянов.
На Ваганьковском кладбище, по данным департамента, находится 259 объектов культурного наследия. В этом году были отреставрированы часовня на семейном захоронении архитектора Петра Скоморошенко, еще одно надгробие в виде часовни на могиле настоятеля Иоанна Приклонского, установленное в 1898 году, а также художественное надгробия на могиле археолога Сергея Усова, семейном захоронении архитектора Федора Шехтеля и два безымянных надгробия в виде саркофагов на участках 21 и 14.
Саркофаг на участке 21 представляет собой памятник на высоком постаменте из белого песчаника, опирающийся на стилизованные зооморфные подставки-лапы. Он имеет историко- культурное значение как этап в развитии русской мемориальной пластики XVIII - начала XIX вв., отметили в пресс-службе.
По словам Емельянова, стоимость реставрации каждой могилы составляет около 1 млн рублей. В среднем город тратит порядка 50 млн рублей в год на реставрацию надгробий.
Сейчас Мосгорнаследие проводит мониторинг состояния всех 2005 художественных надгробий и могил, являющихся объектами культурного наследия и расположенных на 36 различных кладбищах. К наиболее значимым из них относятся Новодевичье, Ваганьковское, Введенское, Рогожское, а также некрополь Донского монастыря. На основании мониторинга в 2016 году будет составлен список художественных надгробий, которые требуют реставрации.