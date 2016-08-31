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Новая дорога соединит станцию "Саларьево" и поселок Московский

Москва
31 августа, 13:51 UTC+3
В мэрии Москвы считают, что трасса снимет нагрузку общественного и личного транспорта на этот участок от Московского до МКАД
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Специалисты начали проектирование автомагистрали в Новой Москве, которая соединит город Московский со станцией метро "Саларьево". Об этом в среду сообщает официальный портал комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на главу департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

"Сейчас ведется проектирование участка. Это очень важный транспортный проект. Новая дорога существенно разгрузит Киевское шоссе, снимет нагрузку общественного и личного транспорта на этот участок от Московского до МКАД", - сказал Жидкин. По его словам, дорогу планируется построить к 2018 году.

Он напомнил, что до конца года планируется начать строительство участка Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до "Столбово" в поселке Коммунарка. Его длина составит 9,4 км. Здесь планируется разместить четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Столбово". Строительство этого участка будет вестись рядом с автодорогой Солнцево - Бутово - Видное. Работы планируется закончить к концу 2018 года.

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