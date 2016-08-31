Бабье лето придет в Москву не раньше второй декады сентября

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бабье лето с ясной и сухой погодой придет в Москву в этом году достаточно поздно - во второй и третьей декадах сентября. Об этом сегодня сообщил журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Бабьего лета в первой декаде сентября ждать не стоит. По нашим оценкам, оно в этом году будет достаточно поздним - во второй и третьей декаде. Существенно больших осадков не ожидаем", - сказал он.
По словам Вильфанда, в сентябре на территории всей страны ожидается температура около и выше нормы. Теплее всего будет в азиатской части России. "На европейской территории температура будет выше нормы, в умеренных широтах - около нормы", - пояснил директор Гидрометцентра.