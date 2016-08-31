Более двух месячных норм осадков выпало в Москве в августе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 200% от месячной нормы осадков выпало в Москве в августе. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"К настоящему моменту, с учетом дождей, прошедшей этой ночью, по данным метеостанции ВДНХ, в столице выпало 167,1 мм осадков, или 215% от месячной нормы. Нынешний август стал самым мокрым в Москве за всю историю метеонаблюдений", - сказала Позднякова.

По ее словам, средняя температура августа была выше климатической нормы на 3,3 градуса. Максимальная температура была зафиксирована 7 августа и составила 33,6 градуса.