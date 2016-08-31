Более двух месячных норм осадков выпало в Москве в августе

МИД РФ надеется на объективное расследование причин смерти на Украине журналиста ЩетининаПолитика 31 августа, 15:43
Футболист "Эвертона" Умар Ниасс отказался переходить в "Спартак"Спорт 31 августа, 15:34
СМИ: в центральной части Италии произошла новая серия землетрясенийПроисшествия 31 августа, 15:27
Пушков: Штайнмайер признал, что G7 без России выступает в качестве "клуба друзей США"Политика 31 августа, 15:13
"Спартак" объявил об уходе футболистов Граната, Паршивлюка и ЯковлеваСпорт 31 августа, 15:07
Первая в Сибири служба "112" заработает в Новосибирской области с сентябряСибирь 31 августа, 15:05
Накопительная часть пенсии в России. ДосьеБиографии и справки 31 августа, 15:02
Экс-глава спортклуба под Новосибирском получил срок за гибель 2 человек при падении Як-52Сибирь 31 августа, 14:59
СМИ: россиянам в Турции могут разрешить расплачиваться рублямиЭкономика и бизнес 31 августа, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 200% от месячной нормы осадков выпало в Москве в августе. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"К настоящему моменту, с учетом дождей, прошедшей этой ночью, по данным метеостанции ВДНХ, в столице выпало 167,1 мм осадков, или 215% от месячной нормы. Нынешний август стал самым мокрым в Москве за всю историю метеонаблюдений", - сказала Позднякова.
По ее словам, средняя температура августа была выше климатической нормы на 3,3 градуса. Максимальная температура была зафиксирована 7 августа и составила 33,6 градуса.