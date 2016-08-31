Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Никольский храм в Западном Бирюлеве откроет двери для верующих в 2017 г.

Москва
31 августа, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
На территории Южного административного округа Москвы планируется возвести 31 храмовый комплекс, шесть уже построены
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Церковь в честь Николая Мирликийского в районе Бирюлево Западное на юге столицы планируется сдать в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщает портал комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на куратора городской программы по строительству православных храмов ("Программа-200" - ред.), депутата Госдумы Владимира Ресина.

По словам Ресина, храм возводится в Булатниковском проезде и рассчитан на 400 прихожан. "Монтаж главного купола планируется закончить к концу октября. Сегодня мы ставим задачу завершить до конца года общестроительные работы, а на следующий год - выполнить внутреннюю отделку храма и подготовить его в сдаче "под ключ", - сказал он.

Ресин напомнил, что церковь Николая Мирликийского существовала на Булатниковской улице в начале XX века, она была освящена в 1912 году. Деньги на ее строительство пожертвовал российский император Николай II. Он также сообщил, что сейчас на территории Южного административного округа Москвы планируется возвести 31 храмовый комплекс, шесть уже построены.

В 1924 году храм был закрыт и снесен. По просьбам верующих президиум Моссовета разрешил построить новую церковь на территории кладбища, возникшего здесь в 1917-1923 годах. Храм был возведен в том же году и освящен во имя Святителя Николая Чудотворца. Это один из уникальных случаев строительства церкви в период религиозных гонений.

В 1937 году настоятель храма иерей Василий Канардов был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне. Однако церковь не была закрыта, службы продолжались. В 1956 году храм сгорел, но через несколько дней служба возобновилась в сторожке.

В начале 1957 года была построена новая деревянная церковь западнее от того места, где она находилась ранее. Храм возродился во второй раз. Это здание и существует до сих пор. В связи с тем, что храм не вмещает всех прихожан, особенно в праздничные дни, было принято решение построить новую большую церковь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
16
Собянин открыл после реставрации корпус Плехановского университета
10
На станции московского метро "Окружная" создадут крупный транспортно-пересадочный узел
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
3
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
4
Что ждет пенсионную систему России
5
В Подмосковье из пневматики убит адвокат из Ростовской области
6
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
7
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
Темы дня
Реклама