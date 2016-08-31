Никольский храм в Западном Бирюлеве откроет двери для верующих в 2017 г.

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Церковь в честь Николая Мирликийского в районе Бирюлево Западное на юге столицы планируется сдать в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщает портал комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на куратора городской программы по строительству православных храмов ("Программа-200" - ред.), депутата Госдумы Владимира Ресина.
По словам Ресина, храм возводится в Булатниковском проезде и рассчитан на 400 прихожан. "Монтаж главного купола планируется закончить к концу октября. Сегодня мы ставим задачу завершить до конца года общестроительные работы, а на следующий год - выполнить внутреннюю отделку храма и подготовить его в сдаче "под ключ", - сказал он.
Ресин напомнил, что церковь Николая Мирликийского существовала на Булатниковской улице в начале XX века, она была освящена в 1912 году. Деньги на ее строительство пожертвовал российский император Николай II. Он также сообщил, что сейчас на территории Южного административного округа Москвы планируется возвести 31 храмовый комплекс, шесть уже построены.
В 1924 году храм был закрыт и снесен. По просьбам верующих президиум Моссовета разрешил построить новую церковь на территории кладбища, возникшего здесь в 1917-1923 годах. Храм был возведен в том же году и освящен во имя Святителя Николая Чудотворца. Это один из уникальных случаев строительства церкви в период религиозных гонений.
В 1937 году настоятель храма иерей Василий Канардов был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне. Однако церковь не была закрыта, службы продолжались. В 1956 году храм сгорел, но через несколько дней служба возобновилась в сторожке.
В начале 1957 года была построена новая деревянная церковь западнее от того места, где она находилась ранее. Храм возродился во второй раз. Это здание и существует до сих пор. В связи с тем, что храм не вмещает всех прихожан, особенно в праздничные дни, было принято решение построить новую большую церковь.