В Москве машина сбила подростка на пешеходном переходе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Автомобиль марки Hyundai сбил подростка на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы, потерпевший госпитализирован вертолетом МЧС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Автомобиль Hyundai сбил 12-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 16 на Абрамцевской улице. Потерпевший получил серьезные травмы и был доставлен в детскую больницу вертолетом МЧС", - сказал собеседник агентства.

Водитель машины с места происшествия не скрылся, с ним разбираются сотрудники ДПС.