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В Москве машина сбила подростка на пешеходном переходе

Москва
31 августа, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Водитель с места происшествия не скрылся, с ним разбираются сотрудники ДПС
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Автомобиль марки Hyundai сбил подростка на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы, потерпевший госпитализирован вертолетом МЧС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Автомобиль Hyundai сбил 12-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 16 на Абрамцевской улице. Потерпевший получил серьезные травмы и был доставлен в детскую больницу вертолетом МЧС", - сказал собеседник агентства.

Водитель машины с места происшествия не скрылся, с ним разбираются сотрудники ДПС.

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