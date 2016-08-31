Пять 17-метровых арок в центре Москвы после Дня города используют снова

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пять арок высотой 17 м, которые установлены в Москве на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, а также в Новопушкинском сквере и на площади Революции ко Дню города, будут использованы повторно в ходе других мероприятий. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Сегодня мы все пять арок видим в собранном состоянии, и я надеюсь, что они будут встречать гостей столицы на День города. В дальнейшем мы продумаем, куда они будут перемещены. Их можно использовать повторно с другими орнаментами", - сказал Немерюк.

Вес каждой арки - около 50 тонн, длина - 33 метра и высота - 17 метров, каждую такую конструкцию собирала команда из 50 человек, уточнил глава департамента. Собранные арки, по его словам, являются почти точными копиями тех, что были установлены на ярмарке "Весенний базар" в 1947 году, через два года после окончания Великой Отечественной войны.

"Это была задумка самих архитекторов и дизайнеров, которые готовят празднование Дня города - использовать некий посыл к празднованию 800-летия Москвы в 1947 году", - подчеркнул Немерюк. По его словам, арки достаточно легкие и прозрачные, и "основная задача конструкторов была в том, чтобы они не загораживали городское пространство, создавали легкость и вписывались в ту архитектуру, которая есть на Тверской улице".

День города в Москве в 2016 году будут отмечать 10 и 11 сентября. Кроме ярмарочных гуляний, на Тверской в эти дни будут показывать старые советские фильмы в уличных кинотеатрах. На десяти площадках от Козицкого переулка до Манежной площади покажут фильмы "Иван Васильевич меняет профессию", "Свинарка и пастух", "Война и мир", "Цирк", "Место встречи изменить нельзя", "Я шагаю по Москве", "Покровские ворота", "Гостья из будущего", "Ночной дозор", "Стиляги".