Пять 17-метровых арок в центре Москвы после Дня города используют снова

Футболист сборной России Алан Дзагоев сможет сыграть в матче с ганцамиСпорт 31 августа, 17:47
Цена нефти марки Brent упала ниже $48 за баррельЭкономика и бизнес 31 августа, 17:33
Бывшие футболисты "Спартака" Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк перешли в "Анжи"Спорт 31 августа, 17:29
Тражукова заявила, что приняла извинения Мамиашвили и отзовет свое исковое заявлениеСпорт 31 августа, 17:06
Стоимость эвакуации автомобилей в Москве с 1 сентября не изменитсяПлатные парковки и эвакуация автомобилей 31 августа, 16:51
ТАСС стал генеральным информационным партнером Вольного экономического общества РоссииНовости агентства 31 августа, 16:47
Индийский борец Датт хочет, чтобы олимпийская медаль Кудухова осталась в семье спортсменаСпорт 31 августа, 16:36
Минспорт обеспокоен приостановкой стройки 5-звездочных отелей в Ростове к ЧМ-2018Спорт 31 августа, 16:27
HONKA построила экоотель "Изумрудный лес"Новости партнеров 31 августа, 16:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пять арок высотой 17 м, которые установлены в Москве на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, а также в Новопушкинском сквере и на площади Революции ко Дню города, будут использованы повторно в ходе других мероприятий. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Сегодня мы все пять арок видим в собранном состоянии, и я надеюсь, что они будут встречать гостей столицы на День города. В дальнейшем мы продумаем, куда они будут перемещены. Их можно использовать повторно с другими орнаментами", - сказал Немерюк.
Вес каждой арки - около 50 тонн, длина - 33 метра и высота - 17 метров, каждую такую конструкцию собирала команда из 50 человек, уточнил глава департамента. Собранные арки, по его словам, являются почти точными копиями тех, что были установлены на ярмарке "Весенний базар" в 1947 году, через два года после окончания Великой Отечественной войны.
"Это была задумка самих архитекторов и дизайнеров, которые готовят празднование Дня города - использовать некий посыл к празднованию 800-летия Москвы в 1947 году", - подчеркнул Немерюк. По его словам, арки достаточно легкие и прозрачные, и "основная задача конструкторов была в том, чтобы они не загораживали городское пространство, создавали легкость и вписывались в ту архитектуру, которая есть на Тверской улице".
День города в Москве в 2016 году будут отмечать 10 и 11 сентября. Кроме ярмарочных гуляний, на Тверской в эти дни будут показывать старые советские фильмы в уличных кинотеатрах. На десяти площадках от Козицкого переулка до Манежной площади покажут фильмы "Иван Васильевич меняет профессию", "Свинарка и пастух", "Война и мир", "Цирк", "Место встречи изменить нельзя", "Я шагаю по Москве", "Покровские ворота", "Гостья из будущего", "Ночной дозор", "Стиляги".