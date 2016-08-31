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Метро Москвы подарит школьникам в День знаний "умные" часы со встроенной "Тройкой"

Москва
31 августа, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Акция пройдет на станции "Лубянка", вручить планируется 100 инновационных GPS часов со встроенным проездным и функцией звонка
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен подарит детям младшего школьного возраста 100 инновационных GPS часов со встроенным проездным и функцией звонка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе подземки, акция пройдет на станции "Лубянка" 1 сентября.

"Московский метрополитен последовательно обновляет не только IТ-инфраструктуру, но и набор инновационных пассажирских сервисов. Благодаря техническим возможностям "умных" часов, ребенку будет удобнее пользоваться метро, а родители всегда будут информированы о его перемещениях", - приводит пресс-служба слова заместителя начальника Московского метрополитена по коммуникациям Дмитрия Комендантова.

Для оплаты проезда ребенку будет достаточно коснуться валидатора часами. "Пополнить баланс карты "Тройка", внедренной в гаджет, можно удаленно (онлайн или смс). Помимо встроенного билета детский гаджет оснащен GPS-навигатором и кнопкой вызова экстренной помощи (кнопка SOS). После ее нажатия подключившийся оператор определяет причину вызова, местоположение абонента и направляет необходимую помощь: "скорую", полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает родственников о случившемся", - отмечается в материале.

Первые 100 экземпляров часов со встроенным проездным школьникам вручат уже 1 сентября. Акция пройдет на станции "Лубянка" Сокольнической линии с 11:00 до 14:00 мск.

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