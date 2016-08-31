Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная" откроется после ремонта 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Южный вестибюль станции московского метрополитена "Спортивная" откроется после ремонта для входа и выхода пассажиров 1 сентября. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге Twitter.

"Завтра, 1 сентября, для входа и выхода пассажиров будет открыт южный вестибюль станции "Спортивная", - говорится в сообщении. Как пояснили ТАСС в пресс-службе подземки, вестибюль был закрыт на ремонт 22 августа.

Для проведения ремонта эскалаторов 18 мая также был закрыт северный вестибюль станции. Для входа и выхода пассажирам рекомендовали пользоваться южным вестибюлем (выход на ул. Хамовнический вал и к спортивному комплексу "Лужники".

Завтра, 1 сентября, для входа и выхода пассажиров будет открыт южный вестибюль станции «Спортивная» pic.twitter.com/YfWZ5YCyjx — Московское метро (@MetroOperativno) 31 августа 2016 г.