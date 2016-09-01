Памятный знак, посвященный городам воинской славы, появится на Поклонной горе

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Памятную стелу высотой 16 м, посвященную городам воинской славы, откроют к 75-летию годовщины битвы под Москвой на Поклонной горе. Об этом сообщает сайт московской мэрии со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

На площадке у подножия стелы по разные стороны от нее расположатся две гранитные стены, украшенные 45 гербами городов воинской славы. Основание стелы украсят рельефные изображения солдат Великой Отечественной войны, а также полководцев разных эпох - князя Дмитрия Пожарского, императора Петра Великого и генералиссимуса Александра Суворова.

Увенчает колонну золотой двухглавый орел с расправленными крыльями.

В Мосгорнаследии отметили, что мемориал будет располагаться на аллее парка Победы со стороны Кутузовского проспекта.

Изначально комплекс планировалось создать до конца 2018 года. Однако Союз городов воинской славы, который финансирует проект, решил установить стелу раньше намеченного срока - к 75-летию годовщины битвы под Москвой.

"Такие стелы установлены во всех городах воинской славы, теперь мемориал появится и в столице. Памятный знак будет передан в дар городу Москве Союзом городов воинской славы", - отметил представить пресс-службы Мосгорнаследия.