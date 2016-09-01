Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 20 новых зданий образовательных учреждений заработали в Москве 1 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая новую школу, вошедшую в состав ГБОУ "Школа номер 9" в Обручевском районе.

"Прекрасная школа. Сегодня в Москве открыто одновременно 22 образовательных здания школ, детских садов, всего за последние годы мы сдали около 300, так что московское образование расширяется, получая новые здания, спортивные, актовые залы", - сказал Собянин. Мэр осмотрел спортивные залы, классы, столовую в новой школе, поздравил учеников и учителей.

"Сегодня особенный день для первоклассников, самый торжественный день в их жизни, для старшеклассников, выпускников школы, для которых этот год определит их будущую судьбу. И, конечно, этот день особенный для педагогов, которые готовились к этому учебному году, чтобы встретить сотни тысяч школьников, студентов. Я должен сказать, что московские школы серьезно улучшили подготовку, и сегодня считаются одними из лучших школ мира. Дорогие ребята, вы учитесь в прекрасных школах, у вас есть возможность получить самые лучшие знания, поздравляю вас с Днем знаний!", - отметил Собянин.

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Школа-новостройка рассчитана на 1 тыс. учеников, она расположена на ул. Новаторов, 28. В новой школе оборудованы 40 учебных классов, учебные мастерские, два спортивных зала, библиотека, фотостудия, медицинский блок, студия хореографии, столовая на 350 мест и актовый зал на 600 мест.

Кроме того, по соседству - на улице Новаторов, 20/2 - открылся новый детский сад. Он рассчитан на обучение 220 детей в 12 группах полного дня. В ДОУ есть спортивный, музыкальный, тренажерный залы, бассейн, кабинеты логопеда и педагога-психолога, оборудованы кабинеты развивающего образования. Они укомплектованы мультимедийным оборудованием, видеокамерами.

Детский сад и школа вошли в состав ГБОУ "Школа номер 9", открывшуюся еще в 1963 году. В данном образовательном комплексе учатся более 2600 детей. Школа номер 9 является основным учебным заведением квартала 38а Обручевского района. В ходе его комплексной реновации были расселены и снесены 20 ветхих пятиэтажек, построено семь жилых домов, а в ближайшее время появятся еще три.