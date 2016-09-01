Несколько улиц в центре Москвы будет перекрыто из-за съемок телесериала

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты в связи со съемками телесериала. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"В связи с проведением съемок телесериала перекроют ряд улиц в центре города: 1 сентября с 19:00 до 23:00 мск - Барашевский переулок, до 23:00 мск - Лялин переулок, 2 сентября с 10:00 до 22:00 мск - улица Александра Солженицына, 3 сентября с 11:00 до 20:00 мск - Хитровская площадь, 4 сентября с 19:00 до 23:50 мск - улицы Казакова и Радио, 6 сентября с 19:00 до 23:50 мск - Андроньевская площадь и Волочаевская улица", - говорится в сообщении.

Кроме того, 7 сентября с 16:00 до 19:00 мск, 8 сентября с 13:00 до 19:00 мск, 12 сентября с 20:00 до 00:00 мск будут перекрыты Богородское и Белокаменное шоссе, 28 сентября с 08:00 до 20:00 мск - улица Казакова, 30 сентября с 18:00 до 23:30 мск - улицы Академика Самарского и Академика Хохлова.

Также в Восточном округе из-за реконструкции инженерных сетей ограничат движение на Измайловской площади от дома 8 до дома 6 по 1-й Прядильной улице - с 29 августа до 9 сентября, на Никитинской улице от дома 6 до дома 2 - с 20 сентября до 21 октября, на 1-й Прядильной улице от дома 7 до дома 11 - с 22 октября до 15 ноября, там же у дома 17 - с 16 до 27 ноября, там же у дома 11 - с 28 ноября до 5 декабря, там же у дома 6 - с 11 до 15 декабря, на Никитинской улице, дом 8, корпус 1 - с 6 до 10 декабря.

Также 10 сентября 21:50 до 22:10 мск из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню города, будут перекрыты участки Москворецкой набережной, Вологодского проезда и улицы Федосьино. Помимо этого, с 17:00 до 22:30 мск нельзя будет проехать по улице Кадырова. Также 10 сентября с 12:00 до 23:00 мск не будет движения по улице Богданова от дома 50 до Солнцевского проспекта.