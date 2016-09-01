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Весной на ВДНХ откроется спецпавильон для демонстрации макета Москвы

Москва
1 сентября, 11:56 UTC+3
Павильон будет представлять собой строение овальной формы со стеклянным фасадом по периметру
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. До конца 2016 года на территории ВДНХ вблизи Центральной аллеи будет установлен временный павильон "Макет Москвы" общей площадью 1370 кв. м для демонстрации градостроительного макета российской столицы. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Сейчас макет Москвы размещен в павильоне №75, однако в силу конструктивных особенностей максимально возможная площадь выставляемой части макета не может превышать 121 кв. м, хотя площадь уже изготовленного объекта составляет более 300 кв. м. Поэтому совместно с ВДНХ мы разработали концепцию временного выставочного центра градостроительного развития Москвы на базе некапитального павильона", - сказал Левкин.

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По его словам, уже весной следующего года во временном павильоне все желающие смогут увидеть обновленный макет Москвы площадью порядка 400 кв. м, на котором появятся новые здания: комплекс Олимпийского стадиона, Московская соборная мечеть, стадион им. Эдуарда Стрельцова, ДК ЗИЛ, Киевский, Казанский, Ленинградский, Ярославский вокзалы, Дом правительства Российской Федерации, высотные здания у Красных ворот, гостиница "Ленинградская".

Павильон будет представлять собой строение овальной формы со стеклянным фасадом по периметру, внутри которого будет расположен круглый зал для размещения макета Москвы.

"Помимо экспозиционной зоны, внутри будет предусмотрена и образовательная медиа-площадка. Здесь будут расположены медиа-стенды с тематическими исследованиями и интерактивные экраны для демонстрации макета. Кроме того, она может быть использована для проведения лекций, мастер-классов и воркшопов", - отметил Левкин.

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