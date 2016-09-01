Более 4 тыс. семей получили помощь в ходе акции "Семья помогает семье" в Москве

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. московских семей получили поддержку от участников акции "Семья помогает семье". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента соцзащиты.
"Перед началом школьных занятий по состоянию на 30 августа 2016 года оказана адресная социальная поддержка 4412 московским семьям: в том числе, 1733 многодетным, 392 семьям, имеющим детей-инвалидов, 113 опекунским семьям, 1151 неполной семье, 180 семьям, в составе которых есть безработный родитель, 843 другим нуждающимся семьям", - говорится в сообщении.
Одиннадцатая акция "Семья помогает семье", организованная департаментом соцзащзиты Москвы, проходила с 23 по 28 августа. В эти дни в городе работали 216 (70 передвижных и 146 стационарных) пунктов приема от населения и спонсоров благотворительной помощи для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов.
"В мероприятии приняли участие около 5,9 тыс. горожан. За время проведения акции собрано свыше 3,8 тонн одежды, 1,5 тыс. пар обуви, 2190 ранцев, свыше 1,6 тыс. игрушек, 5,5 тыс. книг и свыше 271,5 тыс. канцелярских товаров", - уточнили в пресс-службе.
Благотворительную помощь передали 306 коммерческих и общественных организаций, индивидуальные предприниматели. Представители 11 приходов РПЦ и 16 священников посетили пункты приема благотворительной помощи. Для семей с детьми и других участников акции работали кружки, проводились конкурсы, викторины и мастер-классы, были оборудованы площадки для игр в каждом московском округе.