Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московский мелькомбинат будет реконструирован

Москва
1 сентября, 13:53 UTC+3
На предприятии предстоит провести реконструкцию существующего производства со строительством нового корпуса и вспомогательных построек, а также надстройку зданий
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Комбинат хлебобулочных изделий на севере Москвы будет реконструирован. Соответствующее решение принято в четверг на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК).

"ГЗК на заседании 1 сентября 2016 года одобрила Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) по адресу: 1-я Магистральная ул., вл. 14, 5-я Магистральная ул., вл. 5/12 (САО) для реконструкции комбината хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как рассказал председатель ведомства, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, проектом ГПЗУ предусмотрена реконструкция существующего производства со строительством нового корпуса и вспомогательных построек, а также надстройкой зданий. "После модернизации площадь объектов мелькомбината составит 64,5 кв. метра", - отметил Тимофеев.

В настоящее время на 1-й Магистральной улице расположен Московский мелькомбинат, который выпускает хлебопекарную муку высшего сорта, манную крупу, смеси для выпечки хлеба и другую продукцию. В состав предприятия входят мельницы, элеватор, цех готовой продукции, испытательная производственно-технологическая лаборатория, автотранспортный цех для отгрузки готовой продукции и другие производственные объекты. Общая площадь всех корпусов составляет 42,4 кв. метра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
16
Собянин открыл после реставрации корпус Плехановского университета
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
Пассажирский самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово
3
В России создан новый легкий пулемет для армии
4
Пять минут до выстрелов: что сохранилось в памяти заложников Беслана
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
Китайский "Куньлунь" победил "Амур" в своем первом в истории матче чемпионата КХЛ
7
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
Темы дня
Реклама