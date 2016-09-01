Московский мелькомбинат будет реконструирован

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Комбинат хлебобулочных изделий на севере Москвы будет реконструирован. Соответствующее решение принято в четверг на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК).

"ГЗК на заседании 1 сентября 2016 года одобрила Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) по адресу: 1-я Магистральная ул., вл. 14, 5-я Магистральная ул., вл. 5/12 (САО) для реконструкции комбината хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как рассказал председатель ведомства, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, проектом ГПЗУ предусмотрена реконструкция существующего производства со строительством нового корпуса и вспомогательных построек, а также надстройкой зданий. "После модернизации площадь объектов мелькомбината составит 64,5 кв. метра", - отметил Тимофеев.

В настоящее время на 1-й Магистральной улице расположен Московский мелькомбинат, который выпускает хлебопекарную муку высшего сорта, манную крупу, смеси для выпечки хлеба и другую продукцию. В состав предприятия входят мельницы, элеватор, цех готовой продукции, испытательная производственно-технологическая лаборатория, автотранспортный цех для отгрузки готовой продукции и другие производственные объекты. Общая площадь всех корпусов составляет 42,4 кв. метра.