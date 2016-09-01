Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заммэра: Москва продолжит оказывать поддержку строительным вузам

Москва
1 сентября, 14:00 UTC+3
По словам Марата Хуснуллина, "городу нужны профессионалы владеющие самыми современными технологиями строительства и строительными материалами"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Строительство остается для Москвы важнейшей отраслью, в которой в настоящее время работает свыше миллиона человек, а потому Москва продолжит оказывать поддержку строительным вузам. Об этом в четверг сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, который поздравил студентов и учащихся отраслевых образовательных учреждений с началом учебного года.

"Городу нужны профессионалы владеющие самыми современными технологиями строительства и строительными материалами. Москва продолжит поддержку вузам, которые готовят кадры для успешного и динамичного развития города", - отметил Хуснуллин.

"Для успешной реализации планов по развитию столицы, уже принятых правительством Москвы, потребуется не одно поколение специалистов, а значит студенты профильных вузов могут быть уверены, что их знания и навыки будут востребованы в ближайшие годы", - добавил он.

Хуснуллин напомнил, что сейчас стройкомплекс Москвы сотрудничает с одиннадцатью строительными вузами и семью колледжами.

"Флагманом в сфере подготовки профильных специалистов для отрасли является Московский государственный строительный университет. Только в прошлом году в крупных организациях прошли практику около 1800 студентов. Трудоустроено более 1200 выпускников учебных заведений строительного профиля", - сказал заммэра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
16
Собянин открыл после реставрации корпус Плехановского университета
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
Пассажирский самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово
3
В России создан новый легкий пулемет для армии
4
Пять минут до выстрелов: что сохранилось в памяти заложников Беслана
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
Китайский "Куньлунь" победил "Амур" в своем первом в истории матче чемпионата КХЛ
7
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
Темы дня
Реклама