Заммэра: Москва продолжит оказывать поддержку строительным вузам

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Строительство остается для Москвы важнейшей отраслью, в которой в настоящее время работает свыше миллиона человек, а потому Москва продолжит оказывать поддержку строительным вузам. Об этом в четверг сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, который поздравил студентов и учащихся отраслевых образовательных учреждений с началом учебного года.

"Городу нужны профессионалы владеющие самыми современными технологиями строительства и строительными материалами. Москва продолжит поддержку вузам, которые готовят кадры для успешного и динамичного развития города", - отметил Хуснуллин.

"Для успешной реализации планов по развитию столицы, уже принятых правительством Москвы, потребуется не одно поколение специалистов, а значит студенты профильных вузов могут быть уверены, что их знания и навыки будут востребованы в ближайшие годы", - добавил он.

Хуснуллин напомнил, что сейчас стройкомплекс Москвы сотрудничает с одиннадцатью строительными вузами и семью колледжами.

"Флагманом в сфере подготовки профильных специалистов для отрасли является Московский государственный строительный университет. Только в прошлом году в крупных организациях прошли практику около 1800 студентов. Трудоустроено более 1200 выпускников учебных заведений строительного профиля", - сказал заммэра.