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В Москве сотрудники ГИБДД в начале учебного года работают в усиленном режиме

Москва
1 сентября, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Патрули ДПС максимально приближены к учебным заведениям, усиление и дежурства продлятся до середины сентября
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Москве в начале учебного года работают в усиленном режиме для предотвращения детского травматизма на дорогах города, пока школьники после каникул не привыкнут к условиям города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"С 1 сентября в целях предупреждения детского дорожного травматизма на улицах столицы сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме. Патрули ДПС максимально приближены к учебным заведениям", - сказали в пресс-службе.

В столичном управлении ГИБДД подчеркнули, что подобное усиление и дежурства возле школ продолжатся до середины сентября, пока дети не привыкнут к городским условиям после летних каникул. Водителям также необходимо вспомнить навыки вождения в условиях интенсивного дорожного движения в Москве.

Сотрудники службы также проверяют наличие возле учебных заведений "лежачих полицейских", светофоров и правильность дорожной разметки.

"С 1 сентября инспекторы по пропаганде безопасности УГИБДД уже начали проводить в учебных заведениях уроки с детьми по правилам безопасного поведения на дороге. В школах начали работать отряды юных инспекторов движения, запланированы различные промоакции и викторины, которые помогут восстановить детям навыки дорожной безопасности", - сказали в пресс-службе.

Управление ГИБДД также призывает родителей уделить особое внимание вопросам безопасности детей и необходимости строгого соблюдения ПДД. Маленьких ребят не следует отпускать одних в школу. Для тех, кто постарше, необходимо разработать наиболее безопасные маршруты следования к школе, а также снабдить светоотражающими элементами всю детскую одежду, рюкзаки и сумки.

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