В Москве сотрудники ГИБДД в начале учебного года работают в усиленном режиме

Опрос: выбери лучшее платье церемонии открытия Венецианского кинофестиваляКультура 1 сентября, 15:49
Фонд "Талант и успех": около 7 тыс. имен включено в Федеральный реестр одаренных детейОбщество 1 сентября, 15:34
Маркин считает, что заказчиком убийства Политковской мог быть БерезовскийПроисшествия 1 сентября, 15:33
Путин включил нового главу администрации Кремля в Совет по противодействию коррупцииПолитика 1 сентября, 15:28
Американские астронавты вышли в космос для проведения работ на МКСКосмос 1 сентября, 15:08
Джонсон: Великобритания остается в Европе, несмотря на выход из ЕСМеждународная панорама 1 сентября, 15:04
Матвиенко: образование остается важнейшим приоритетом в РоссииОбщество 1 сентября, 14:59
Гонщик "Формулы-1" Фелипе Масса объявил о завершении карьеры по окончании сезонаСпорт 1 сентября, 14:55
Возрожденное через полвека Тульское суворовское училище приняло первых воспитанниковАрмия и ОПК 1 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Москве в начале учебного года работают в усиленном режиме для предотвращения детского травматизма на дорогах города, пока школьники после каникул не привыкнут к условиям города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"С 1 сентября в целях предупреждения детского дорожного травматизма на улицах столицы сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме. Патрули ДПС максимально приближены к учебным заведениям", - сказали в пресс-службе.
В столичном управлении ГИБДД подчеркнули, что подобное усиление и дежурства возле школ продолжатся до середины сентября, пока дети не привыкнут к городским условиям после летних каникул. Водителям также необходимо вспомнить навыки вождения в условиях интенсивного дорожного движения в Москве.
Сотрудники службы также проверяют наличие возле учебных заведений "лежачих полицейских", светофоров и правильность дорожной разметки.
"С 1 сентября инспекторы по пропаганде безопасности УГИБДД уже начали проводить в учебных заведениях уроки с детьми по правилам безопасного поведения на дороге. В школах начали работать отряды юных инспекторов движения, запланированы различные промоакции и викторины, которые помогут восстановить детям навыки дорожной безопасности", - сказали в пресс-службе.
Управление ГИБДД также призывает родителей уделить особое внимание вопросам безопасности детей и необходимости строгого соблюдения ПДД. Маленьких ребят не следует отпускать одних в школу. Для тех, кто постарше, необходимо разработать наиболее безопасные маршруты следования к школе, а также снабдить светоотражающими элементами всю детскую одежду, рюкзаки и сумки.