Завершена проходка центрального зала станции метро "Верхние Лихоборы"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Строители успешно завершили проходку среднего станционного тоннеля строящейся станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Общая строительная готовность станции составляет порядка 45%. Сейчас на станции продолжается проходка тоннелей станционного комплекса и производится гидроизоляция горных выработок", - отметил Бочкарев. По его словам, будущий центральный зал станции был пройден в сложнейших гидрогеологических условиях - проходчики Метростроя сталкивались с большим водопритоком до 200 кубометров в час.

Он пояснил, что "Верхние Лихоборы" - пилонная станция глубокого заложения. Расположена на севере Москвы, на границе двух районов - Бескудниковский и Западное Дегунино, на пересечении Бескудниковского бульвара и Дмитровского шоссе. Станция входит во 2-й пусковой участок Люблинско-Дмитровской линии от станции "Петровско-Разумовская" до "Селигерской".

"Люблинско-Дмитровская линия глубокого заложения, сложная в проектировании и строительстве, - уточнил Бочкарев. - В этом году будет открыт участок от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской" протяженностью 5,6 км. В 2017 году мы откроем 8-километровый участок от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской".