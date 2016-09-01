Объем автомобильных выхлопов в воздухе Москвы уменьшился на 100 тыс. тонн

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Количество выбросов от автотранспорта снизилось в Москве за последние три года более чем на 100 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"За последние два-три года количество выбросов от автотранспорта снизилось более чем на 100 тыс. тонн. Если раньше это было около 1 млн тонн, то в 2015 году - уже 880 тыс. тонн. При том, что количество автомобилей увеличивается", - сказали в пресс-службе.

В частности, отметили в ведомстве, средняя концентрация оксида углерода и оксида азота - основных загрязняющих веществ - снизилась за последние годы в 1,9 и 2,7 раза соответственно. Только в 2015 году (по сравнению с 2014 годом) зафиксировано снижение оксида углерода на 7%, оксида азота - на 25%.

Кроме того, на 9% уменьшилось содержание диоксида азота, на 20% - диоксида серы, взвешенных частиц - на 15%. В 2015 году по комплексному показателю индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) (рассчитывается по содержанию пяти веществ, включая оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения) уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как низкий (ИЗА - 3,1).

Требования к экологичности ужесточены

Основной причиной загрязнения воздуха в Москве является автотранспорт: до 90% всех выбросов приходятся на него. Еще 10% - на промышленные предприятия, говорят в департаменте природопользования. Для того чтобы добиться постепенно улучшения качества городского воздуха, правительство Москвы развивает общественный электрический транспорт (метро, трамваи, электрички), улучшает экологические характеристики автобусов.

"Так, с сентября 2015 года въезжать в пределы МКАД разрешено только автобусам экологического класса Евро-3. В парке ГУП "Мосгортранс" 56% составляют автобусы экологических классов Евро-4 и Евро-5. Кроме того, при переходе на новую систему коммерческих перевозок закуплено около 2 тыс. автобусов экологического класса Евро-4", - отметили в пресс-службе департамента, напомнив, что удельные выбросы от общественного транспорта в расчете на одного человека примерно в 20 раз ниже, чем от легкового автомобиля.

Снижение вредных веществ в московском воздухе достигается также за счет ограничения въезда в город грузовых автотранспортных средств, повышения связности улично-дорожной сети (реконструкции магистралей, строительства развязок). Кроме того, с января 2016 года (на полгода раньше, чем на федеральном уровне) моторное топливо, используемое в столице, должно быть не ниже уровня Евро-5. Это позволит уменьшить выброс в атмосферу диоксида серы в пять раз, повысить ресурс двигателей и систем очистки отработавших выхлопных газов, за счет чего выбросы оксида углерода сократятся на 1,5 тыс. тонн в год, оксидов азота - на 360 тонн в год, летучих органических соединений - на 460 тонн в год.

Модернизация производств

В настоящее время идет модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), которую планируется окончить в 2020 году. Как рассказали в пресс-службе департамента природопользования, проекты модернизации МНПЗ в 2011-2015 годах позволили предприятию снизить объем поступлений загрязняющих веществ в атмосферу на 36%.

Другим масштабным проектом является модернизация Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. И если по первым планируемым сроком завершения программы является 2018 год, то вторые модернизированы полностью в текущем году. В результате удастся снизить продолжительность периодов загрязнения воздуха сероводородом.

В целом, на 57 промышленных предприятиях города созданы системы контроля промышленных выбросов, подчеркнули в департаменте. В 2012 году был закрыт цементный элеватор в Печатниках, в 2014 году - завод по сжиганию опасных отходов "Эколог".

Акция "Миллион деревьев"

С 2013 года в Москве проводится масштабная работа по высадке зеленых насаждений, что также позволяет улучшать качество воздуха в столице, отметили в ведомстве. "В рамках акции уже посажено более 1,4 млн деревьев и кустарников", - сказали в пресс-службе департамента.

В целом, Москве повезло: площадь ее зеленых насаждений составляет 49,4% от общей площади города. Для сравнения, в Лондоне этот показатель равен 21%, в Пекине - 3,8%.

Оценка Минприроды РФ

Ранее министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской в интервью газете "Ведомости" сообщил, что наихудшая ситуация по загрязнению воздуха среди регионов России наблюдается в Москве наряду с такими городами, как Норильск, Иркутск, Чита, Екатеринбург, Магнитогорск. При этом глава Минприроды отметил, что "проблемами экологии города и региональные, и муниципальные власти стали заниматься".

К ноябрю ведомство готовит к публикации ежегодный экологический рейтинг городов за 2015 год. В 2014 году Москва заняла в нем первую строчку. В 2013 году, напомнили в департаменте природопользования, столица занимала четвертое место, а в 2011 году - шестое.

Цель рейтинга - стимулирование экологически ориентированного управления развитием городов, прозрачности и подотчетности природоохранной деятельности. Рейтинг учитывает не только состояние окружающей среды, но и деятельность администрации региона, направленную на мониторинг состояния экологии и ее улучшение.