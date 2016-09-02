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Первые осенние выходные в Москве будут умеренно теплыми

Москва
2 сентября, 6:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
По прогнозам метеослужбы, в выходные дни из-за влияния фронтальных разделов местами пройдет небольшой дождь
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидаются в пятницу в столичном регионе, в первые осенние выходные теплая погода сохранится. Как сообщили в Росгидромете, "днем в пятницу температура в Москве составит 21-23 градуса тепла, по области - 18-23 градусов, ветер западный и юго-западный - 5-10 м/с".

По прогнозам метеослужбы, в выходные дни из-за влияния фронтальных разделов местами пройдет небольшой дождь, но будет умеренно тепло: ночами 10-12 градусов в столице и 7-12 градусов по области, днем в Москве 19-21 градус тепла, в Подмосковье - 16-21 градусов тепла. Ветер западной четверти - 5-10 м/с.

В начале новой недели пройдет небольшой дождь. В понедельник, 5 сентября, в Москве и Московской области ночью будет 8-13 градусов тепла, днем - 16-21 градус тепла. Во вторник, 6 сентября, станет прохладнее: температура опустится до 6-11 градусов тепла ночью, 11-16 градусов - днем.

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