Приложение "Помощник Москвы" сможет фиксировать парковку на тротуарах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пользователи мобильного приложения "Помощник Москвы" смогут фиксировать нарушение правил парковки в зоне тротуаров и пешеходных переходов. Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, новый функционал появится в приложении до конца текущего года.

"Приложение "Помощник Москвы" пользуется большой популярностью у горожан, его скачали уже более 70 тыс. человек. Приложение будет обновляться и совершенствоваться в дальнейшем. В августе добавлена возможность фиксации парковки на газонах, в будущем пользователи смогут фиксировать нарушение правил парковки в зоне тротуаров и пешеходных переходов", - сказал он, отметив, что такая функция будет добавлена в приложении до конца текущего года.

Ликсутов сообщил, что всего с момента запуска приложения на основании присланных от пользователей материалов выписано более 40 тыс. постановлений. Самый активный пользователь приложения зафиксировал более 1700 нарушений.

"За активность в борьбе с правонарушителями на дорогах департамент транспорта вручает самым активным пользователям памятные подарки", - заключил заммэра.

Приложение "Помощник Москвы" появилось в августе 2015 года. Горожане могут фиксировать неоплаченную парковку, стоянку под запрещающими знаками, на газонах, а также нарушения правил парковки в аэропорту Внуково.

Пользователи отправляют фотографии автомобилей-нарушителей, информацию проверяют контролирующие структуры, которые выносят решение о штрафе для собственника машины.