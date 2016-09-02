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Более 650 автомобилей проедут в первом московском параде городской техники

Москва
2 сентября, 9:11 UTC+3
Парадная колонна пройдет по Садовому кольцу 11 сентября, начав движение в 13:00 мск с Новинского бульвара
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первый московский парад городской техники в рамках празднования Дня города пройдет по Садовому кольцу в Москве. В нем примут участие свыше 650 автомобилей комплекса городского хозяйства, сообщается на сайте столичной мэрии.

"В День города колонна, состоящая из более чем 650 автомобилей комплекса городского хозяйства и экстренных служб, пройдет по Садовому кольцу, после чего свыше 130 машин составят выставочную экспозицию на улице Красная Пресня", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, первый московский парад городской техники "станет несомненным украшением праздника, дав возможность москвичам и гостям города познакомиться со спецтехникой, которая в круглосуточном режиме обеспечивает жизнедеятельность столицы, трудясь на благо ее жителей". "В сфере городского хозяйства трудятся более 600 тыс. человек. 11 сентября москвичи и гости столицы смогут воочию увидеть арсенал тех, кто каждый день делает наш город лучше", - подчеркнул Бирюков.

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Парадная колонна пройдет по Садовому кольцу 11 сентября, начав движение в 13:00 мск с Новинского бульвара. После завершения парада зрители смогут ознакомиться с техникой городских служб на выставке, которая начнет работу в 17:00 мск.

В сообщении отмечается, что участниками парада станут не только современные автомобили, но и ретротехника. "Среди машин прошлого века можно будет увидеть автобус АКЗ-1, выпущенный в 1947 году, при производстве которого использовались детали послевоенных грузовиков ЗИС-150, пожарную автолестницу АЛ-17 на базе ГАЗ-51, появившуюся в связи с массовым строительством в стране пятиэтажек, и другие образцы техники, колесившей по дорогам Москвы более 50 лет назад", - сообщается на сайте.

День города в Москве в этом году будет отмечаться во вторые выходные сентября - 10 и 11 сентября. В эти дни в столице запланировано более 1 тыс. мероприятий. Для этого будет задействовано 212 площадок во всех округах - 22 в парках и 50 центральных площадок, более 50 окружных и 70 районных.

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