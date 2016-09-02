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Общежитие Финансового университета при правительстве РФ сдадут в сентябре

Москва
2 сентября, 10:10 UTC+3
8-этажное здание было реконструировано, с южного торца было пристроено новое 9-этажное здание
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор оформил все документы, необходимые для ввода в эксплуатацию на Новопесчаной улице студенческого общежития Финансового университета при правительстве РФ. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Олег Антосенко

По его словам, строители провели целый комплекс работ: существующее 8-этажное здание общежития было реконструировано, на всех этажах выполнили перепланировку помещений, утеплили фасады, заменили оконные блоки. С южного торца было пристроено новое 9-этажное здание. В результате общая площадь комплекса студенческого общежития увеличилась до 9,1 тыс. кв м. В обновленном общежитии 86 однокомнатных и двухкомнатных жилых ячеек. На прилегающей территории организована открытая автостоянка на 18 машин.

"За период строительства Мосгосстройнадзором проведено 62 проверки, в том числе совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Участникам строительства выдано свыше 150 предписаний об устранении нарушений, оформлены протоколы", - пояснил Антосенко.

Он напомнил, что объект возводился за счет средств федерального бюджета. Застройщиком выступил ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при правительстве Российской Федерации".

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