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В День города в Москве 88 музеев и выставок будут работать бесплатно

Москва
2 сентября, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Среди них галерея Музея Москвы, Государственный музей истории ГУЛАГа, ЦВЗ "Манеж", музей-панорама "Бородинская битва", "Мультимедиа-арт-музей", Музей моды и др.
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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вход почти в 90 музеев и выставочных залов Москвы будет бесплатным в День города, 10 и 11 сентября. Как сообщается на сайте столичной мэрии, москвичи смогут посетить выставки как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп.

"Во вторые выходные сентября, когда москвичи будут праздновать День города, 88 музеев и выставочных залов в столице будут работать бесплатно. В списке музеи, усадьбы, выставочные залы, находящиеся в ведении департамента культуры города Москвы. Вход в музеи 10 и 11 сентября будет бесплатным для всех категорий граждан, они смогут посетить выставки как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп. Почти все музеи подготовили специальные праздничные программы ко Дню города", - говорится в сообщении.

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Среди них галерея Музея Москвы, "Солянка ВПА" (видео- перфоманс-анимация), Государственный музей истории ГУЛАГа, Центральный выставочный зал "Манеж", музей-панорама "Бородинская битва", Московская усадьба Деда Мороза, "Мультимедиа-арт-музей", Музей моды, Дарвиновский музей.

День города в Москве в этом году будет отмечаться во вторые выходные сентября - 10 и 11 сентября. В эти дни в столице запланировано более 1 тыс. мероприятий. Для этого будет задействовано 212 площадок во всех округах - 22 в парках и 50 центральных площадок, более 50 окружных и 70 районных.

Музеи и выставочные залы, которые будут бесплатно работать в День города
  • Основное здание, архитектурный комплекс «Провиантские магазины» (Зубовский бульвар, дом 2)
  • Палаты Старого Английского Двора (улица Варварка, дом 4а)
  • Музей археологии Москвы (Манежная площадь, дом 1а)
  • Музей Лефортово (Улица Крюковская, дом 23)
  • Музей русской усадебной культуры «Усадьба князей Голицыных Влахернское-Кузьминки» (Тополёвая аллея, дом 6)
  • Музей русской гармоники А. Мирека (улица 2-я Тверская-Ямская, дом 18)
  • Краеведческий музей «Дом на набережной» (улица Серафимовича, дом 2, подъезд 1)
  • Музей-панорама «Бородинская битва» (Кутузовский проспект, дом 38)
  • Музей героев Советского Союза и России (улица Большая Черёмушкинская, дом 24, корпус 3)
  • Государственный музей обороны Москвы (Мичуринский проспект, дом 3)
  • Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей (город Зеленоград, улица Гоголя, дом 11в)
  • Выставочный зал «Зеленоград» (город Зеленоград, корпус 1410)
  • Музей истории ГУЛАГа (1-й Самотёчный переулок, дом 9, строение 1)
  • Мемориальный музей космонавтики (проспект Мира, дом 111)Мемориальный дом-музей академика С.П. Королёва (улица 1-я Останкинская, дом 28)
  • Мемориально-музейный комплекс «История танка Т-34» (Московская область, деревня Шолохово, дом 88а)
  • Государственный музей-заповедник «Царицыно» (Улица Дольская, дом 1)Музей-заповедник «Коломенское» (Проспект Андропова, дом 39)
  • Усадьба Лефортово (Улица Красноказарменная, владение 1)
  • Усадьба Люблино (улица Летняя, дом 1, корпус 1)
  • Усадьба Измайлово (городок имени Баумана, дом 1, строение 4 (Мостовая башня)
  • Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» (улица Юности, дом 2)
  • МГВЗ «Новый Манеж» (Георгиевский переулок, дом 3/3)
  • ЦВЗ «Манеж» (улица Моховая, дом 18)
  • Музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница» (проспект Мира, дом 123б)
  • Выставочный зал «Домик Чехова» (улица Малая Дмитровка, дом 29, строение 4)
  • Музей-мастерская Д.А. Налбандяна (улица Тверская, дом 8, корпус 2)
  • Московский государственный музей Вадима Сидура (улица Новогиреевская, дом 37, строение 2)
  • Московский музей современного искусства (улица Петровка, дом 25, строение 1; Ермолаевский переулок, дом 17; Гоголевский бульвар, дом 10; Тверской бульвар, дом 9)
  • Музей-мастерская Зураба Церетели (улица Большая Грузинская, дом 15)
  • Музей наивного искусства, мини-кластер «Арт-наив-парк» (Союзный проспект, дом 15а)
  • Выставочный зал «Арт-Измайлово» (Измайловский бульвар, дом 30)
  • Музей русского лубка (Малый Головин переулок, дом 10)
  • Московский дом фотографии («Мультимедиа-арт-музей») (улица Остоженка, дом 16)
  • Галерея И.С. Глазунова (улица Волхонка, дом 13)
  • Галерея А.М. Шилова (улица Знаменка, дом 5)
  • Дом Бурганова (Большой Афанасьевский переулок, дом 15, строение 9)
  • Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени (Щетининский переулок, дом 10, строение 1)
  • Музейно-выставочный центр «Музей моды» (улица Ильинка, дом 4)
  • Государственный музей А.С. Пушкина (улица Пречистенка, дом 12/2) 
  • Мемориальная квартира А.С. Пушкина (улица Арбат, дом 53)
  • Мемориальная квартира Андрея Белого (улица Арбат, дом 55)
  • Выставочные залы Государственного музея А.С. Пушкина (улица Арбат, дом 55)
  • Дом В.Л. Пушкина (улица Старая Басманная, дом 36)
  • Государственный культурный центр-музей В.С. Высоцкого (улица Высоцкого, дом 3)
  • Государственный музей — гуманитарный центр «Преодоление» имени Н.А. Островского (улица Тверская, дом 14)
  • Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой» (Борисоглебский переулок, дом 6)
  • Московский литературный центр К.Г. Паустовского (улица Старые Кузьминки, дом 17)
  • Московский государственный музей С.А. Есенина (Большой Строченовский переулок, дом 24; Улица Клязьминская, дом 21, строение 2)
  • Мемориальный музей А.Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11)
  • Государственный Дарвиновский музей (улица Вавилова, дом 57)
  • Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева (улица Малая Грузинская, дом 15)
  • Музей М.А. Булгакова (улица Большая Садовая, дом 10, квартира 50)
  • Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (улица Нижняя Радищевская, дом 2)
  • Музей Мещанского района (проспект Мира, дом 16)
  • Московская усадьба Деда Мороза (Волгоградский проспект, дом 168д)
  • Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского флота России (парк «Северное Тушино» (улица Свободы, владения 44–48)
  • Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки (Гороховский переулок, дом 17)
  • Дом Н.В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека (Никитский бульвар, дом 7а)
  • «Галерея А3» (Староконюшенный переулок, дом 39)
  • «Солянка ВПА» (улица Солянка, дом 1/2)
  • Музей истории войны в Афганистане (улица 1-я Владимирская, дом 1) 
  • Выставочный зал «Тушино» (Бульвар Яна Райниса, дом 19, корпус 1)
  • Выставочный зал «Творчество» (улица Таганская, дом 31/22)
  • Выставочный зал «Богородское» (Открытое шоссе, дом 5, корпус 6)
  • Выставочный зал «Галерея Измайлово» (Измайловский проспект дом 4, строение 1)
  • Выставочный зал «Арт-холл Юго-восток» (Печатники) (улица Батюнинская, дом 14)
  • Выставочный зал «Арт-холл Юго-Восток» (Выхино) (улица Ташкентская, дом 9)
  • Выставочный зал «Ковчег» (улица Немчинова, дом 12)
  • Галерея на Песчаной (улица Новопесчаная, дом 23/7)
  • Выставочный зал «Ростокино» (улица Ростокинская, дом 1)
  • Выставочный зал «На Каширке» (улица Академика Миллионщикова, дом 35, корпус 5)
  • Выставочный зал «Замоскворечье» (улица Серпуховский Вал, дом 24, корпус 2)
  • Выставочный зал-музей «Наследие» (улица Лебедянская, дом 24, корпус 2)
  • Выставочный зал «Пересветов переулок» (Пересветов переулок, дом 4, корпус 1)
  • Выставочный зал «Варшавка» (Варшавское шоссе, дом 75, корпус 1)
  • Выставочный зал «Галерея «Нагорная» (улица Ремизова, дом 10)
  • Выставочный зал «Галерея «Беляево» (улица Профсоюзная, дом 100)
  • Выставочный зал «Галерея «Беляево» (детская художественная галерея «Изопарк» Улица Академика Варги, дом 3)
  • Выставочный зал «Солнцево» (улица Богданова, дом 44)
  • Выставочный зал «Галерея XXI века» (улица Кременчугская, дом 22)
  • Выставочный зал «Галерея «Феникс» (Сколковское шоссе, дом 32, корпус 1)
  • Выставочный зал «Ходынка» (улица Ирины Левченко, дом 2)

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