В День города в Москве 88 музеев и выставок будут работать бесплатно

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вход почти в 90 музеев и выставочных залов Москвы будет бесплатным в День города, 10 и 11 сентября. Как сообщается на сайте столичной мэрии, москвичи смогут посетить выставки как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп.
"Во вторые выходные сентября, когда москвичи будут праздновать День города, 88 музеев и выставочных залов в столице будут работать бесплатно. В списке музеи, усадьбы, выставочные залы, находящиеся в ведении департамента культуры города Москвы. Вход в музеи 10 и 11 сентября будет бесплатным для всех категорий граждан, они смогут посетить выставки как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп. Почти все музеи подготовили специальные праздничные программы ко Дню города", - говорится в сообщении.
Среди них галерея Музея Москвы, "Солянка ВПА" (видео- перфоманс-анимация), Государственный музей истории ГУЛАГа, Центральный выставочный зал "Манеж", музей-панорама "Бородинская битва", Московская усадьба Деда Мороза, "Мультимедиа-арт-музей", Музей моды, Дарвиновский музей.
День города в Москве в этом году будет отмечаться во вторые выходные сентября - 10 и 11 сентября. В эти дни в столице запланировано более 1 тыс. мероприятий. Для этого будет задействовано 212 площадок во всех округах - 22 в парках и 50 центральных площадок, более 50 окружных и 70 районных.