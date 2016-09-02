В День города в Москве 88 музеев и выставок будут работать бесплатно

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вход почти в 90 музеев и выставочных залов Москвы будет бесплатным в День города, 10 и 11 сентября. Как сообщается на сайте столичной мэрии, москвичи смогут посетить выставки как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп.

"Во вторые выходные сентября, когда москвичи будут праздновать День города, 88 музеев и выставочных залов в столице будут работать бесплатно. В списке музеи, усадьбы, выставочные залы, находящиеся в ведении департамента культуры города Москвы. Вход в музеи 10 и 11 сентября будет бесплатным для всех категорий граждан, они смогут посетить выставки как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп. Почти все музеи подготовили специальные праздничные программы ко Дню города", - говорится в сообщении.

Среди них галерея Музея Москвы, "Солянка ВПА" (видео- перфоманс-анимация), Государственный музей истории ГУЛАГа, Центральный выставочный зал "Манеж", музей-панорама "Бородинская битва", Московская усадьба Деда Мороза, "Мультимедиа-арт-музей", Музей моды, Дарвиновский музей.

День города в Москве в этом году будет отмечаться во вторые выходные сентября - 10 и 11 сентября. В эти дни в столице запланировано более 1 тыс. мероприятий. Для этого будет задействовано 212 площадок во всех округах - 22 в парках и 50 центральных площадок, более 50 окружных и 70 районных.

Музеи и выставочные залы, которые будут бесплатно работать в День города Основное здание, архитектурный комплекс «Провиантские магазины» (Зубовский бульвар, дом 2)

Палаты Старого Английского Двора (улица Варварка, дом 4а)

Музей археологии Москвы (Манежная площадь, дом 1а)

Музей Лефортово (Улица Крюковская, дом 23)

Музей русской усадебной культуры «Усадьба князей Голицыных Влахернское-Кузьминки» (Тополёвая аллея, дом 6)

Музей русской гармоники А. Мирека (улица 2-я Тверская-Ямская, дом 18)

Краеведческий музей «Дом на набережной» (улица Серафимовича, дом 2, подъезд 1)

Музей-панорама «Бородинская битва» (Кутузовский проспект, дом 38)

Музей героев Советского Союза и России (улица Большая Черёмушкинская, дом 24, корпус 3)

Государственный музей обороны Москвы (Мичуринский проспект, дом 3)

Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей (город Зеленоград, улица Гоголя, дом 11в)

Выставочный зал «Зеленоград» (город Зеленоград, корпус 1410)

Музей истории ГУЛАГа (1-й Самотёчный переулок, дом 9, строение 1)

Мемориальный музей космонавтики (проспект Мира, дом 111)Мемориальный дом-музей академика С.П. Королёва (улица 1-я Останкинская, дом 28)

Мемориально-музейный комплекс «История танка Т-34» (Московская область, деревня Шолохово, дом 88а)

Государственный музей-заповедник «Царицыно» (Улица Дольская, дом 1)Музей-заповедник «Коломенское» (Проспект Андропова, дом 39)

Усадьба Лефортово (Улица Красноказарменная, владение 1)

Усадьба Люблино (улица Летняя, дом 1, корпус 1)

Усадьба Измайлово (городок имени Баумана, дом 1, строение 4 (Мостовая башня)

Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» (улица Юности, дом 2)

МГВЗ «Новый Манеж» (Георгиевский переулок, дом 3/3)

ЦВЗ «Манеж» (улица Моховая, дом 18)

Музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница» (проспект Мира, дом 123б)

Выставочный зал «Домик Чехова» (улица Малая Дмитровка, дом 29, строение 4)

Музей-мастерская Д.А. Налбандяна (улица Тверская, дом 8, корпус 2)

Московский государственный музей Вадима Сидура (улица Новогиреевская, дом 37, строение 2)

Московский музей современного искусства (улица Петровка, дом 25, строение 1; Ермолаевский переулок, дом 17; Гоголевский бульвар, дом 10; Тверской бульвар, дом 9)

Музей-мастерская Зураба Церетели (улица Большая Грузинская, дом 15)

Музей наивного искусства, мини-кластер «Арт-наив-парк» (Союзный проспект, дом 15а)

Выставочный зал «Арт-Измайлово» (Измайловский бульвар, дом 30)

Музей русского лубка (Малый Головин переулок, дом 10)

Московский дом фотографии («Мультимедиа-арт-музей») (улица Остоженка, дом 16)

Галерея И.С. Глазунова (улица Волхонка, дом 13)

Галерея А.М. Шилова (улица Знаменка, дом 5)

Дом Бурганова (Большой Афанасьевский переулок, дом 15, строение 9)

Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени (Щетининский переулок, дом 10, строение 1)

Музейно-выставочный центр «Музей моды» (улица Ильинка, дом 4)

Государственный музей А.С. Пушкина (улица Пречистенка, дом 12/2)

Мемориальная квартира А.С. Пушкина (улица Арбат, дом 53)

Мемориальная квартира Андрея Белого (улица Арбат, дом 55)

Выставочные залы Государственного музея А.С. Пушкина (улица Арбат, дом 55)

Дом В.Л. Пушкина (улица Старая Басманная, дом 36)

Государственный культурный центр-музей В.С. Высоцкого (улица Высоцкого, дом 3)

Государственный музей — гуманитарный центр «Преодоление» имени Н.А. Островского (улица Тверская, дом 14)

Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой» (Борисоглебский переулок, дом 6)

Московский литературный центр К.Г. Паустовского (улица Старые Кузьминки, дом 17)

Московский государственный музей С.А. Есенина (Большой Строченовский переулок, дом 24; Улица Клязьминская, дом 21, строение 2)

Мемориальный музей А.Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11)

Государственный Дарвиновский музей (улица Вавилова, дом 57)

Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева (улица Малая Грузинская, дом 15)

Музей М.А. Булгакова (улица Большая Садовая, дом 10, квартира 50)

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (улица Нижняя Радищевская, дом 2)

Музей Мещанского района (проспект Мира, дом 16)

Московская усадьба Деда Мороза (Волгоградский проспект, дом 168д)

Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского флота России (парк «Северное Тушино» (улица Свободы, владения 44–48)

Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки (Гороховский переулок, дом 17)

Дом Н.В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека (Никитский бульвар, дом 7а)

«Галерея А3» (Староконюшенный переулок, дом 39)

«Солянка ВПА» (улица Солянка, дом 1/2)

Музей истории войны в Афганистане (улица 1-я Владимирская, дом 1)

Выставочный зал «Тушино» (Бульвар Яна Райниса, дом 19, корпус 1)

Выставочный зал «Творчество» (улица Таганская, дом 31/22)

Выставочный зал «Богородское» (Открытое шоссе, дом 5, корпус 6)

Выставочный зал «Галерея Измайлово» (Измайловский проспект дом 4, строение 1)

Выставочный зал «Арт-холл Юго-восток» (Печатники) (улица Батюнинская, дом 14)

Выставочный зал «Арт-холл Юго-Восток» (Выхино) (улица Ташкентская, дом 9)

Выставочный зал «Ковчег» (улица Немчинова, дом 12)

Галерея на Песчаной (улица Новопесчаная, дом 23/7)

Выставочный зал «Ростокино» (улица Ростокинская, дом 1)

Выставочный зал «На Каширке» (улица Академика Миллионщикова, дом 35, корпус 5)

Выставочный зал «Замоскворечье» (улица Серпуховский Вал, дом 24, корпус 2)

Выставочный зал-музей «Наследие» (улица Лебедянская, дом 24, корпус 2)

Выставочный зал «Пересветов переулок» (Пересветов переулок, дом 4, корпус 1)

Выставочный зал «Варшавка» (Варшавское шоссе, дом 75, корпус 1)

Выставочный зал «Галерея «Нагорная» (улица Ремизова, дом 10)

Выставочный зал «Галерея «Беляево» (улица Профсоюзная, дом 100)

Выставочный зал «Галерея «Беляево» (детская художественная галерея «Изопарк» Улица Академика Варги, дом 3)

Выставочный зал «Солнцево» (улица Богданова, дом 44)

Выставочный зал «Галерея XXI века» (улица Кременчугская, дом 22)

Выставочный зал «Галерея «Феникс» (Сколковское шоссе, дом 32, корпус 1)

Выставочный зал «Ходынка» (улица Ирины Левченко, дом 2)