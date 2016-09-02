На станции метро "Ломоносовский проспект" завершаются отделочные работы

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. На станции столичного метро "Ломоносовский проспект" Калининско-Солнцевской линии завершаются работы по внутренней отделке. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Строители завершают монтаж декоративных панелей на платформенных стенах и колоннах станции. Сегодня отделочные работы завершены на 90%", - сказал Хуснуллин.
По его словам, сейчас на колонны монтируются панели с тематическими рисунками, выполненными на синем фоне с графическими элементами в виде пересекающихся рядов цифр. Цифры символизируют точные науки и отражают связь станции с научной деятельностью Михаила Васильевича Ломоносова.
Хуснуллин отметил, что для удобства пассажиров было принято решение о строительстве дополнительного выхода. "Третий выход будет построен через оживленный проспект и позволит пассажирам не переходить улицу по земле. Для организации дополнительного выхода был проложен тоннель-переход длиной около 200 метров", - уточнил Хуснуллин.
Станция метро "Ломоносовский проспект" должна открыться в декабре этого года в составе участка метро от "Парка Победы" до "Раменок".