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На станции метро "Ломоносовский проспект" завершаются отделочные работы

Москва
2 сентября, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Для удобства пассажиров было принято решение о строительстве дополнительного выхода
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. На станции столичного метро "Ломоносовский проспект" Калининско-Солнцевской линии завершаются работы по внутренней отделке. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Строители завершают монтаж декоративных панелей на платформенных стенах и колоннах станции. Сегодня отделочные работы завершены на 90%", - сказал Хуснуллин.

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По его словам, сейчас на колонны монтируются панели с тематическими рисунками, выполненными на синем фоне с графическими элементами в виде пересекающихся рядов цифр. Цифры символизируют точные науки и отражают связь станции с научной деятельностью Михаила Васильевича Ломоносова.

Хуснуллин отметил, что для удобства пассажиров было принято решение о строительстве дополнительного выхода. "Третий выход будет построен через оживленный проспект и позволит пассажирам не переходить улицу по земле. Для организации дополнительного выхода был проложен тоннель-переход длиной около 200 метров", - уточнил Хуснуллин.

Станция метро "Ломоносовский проспект" должна открыться в декабре этого года в составе участка метро от "Парка Победы" до "Раменок".

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