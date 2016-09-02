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Реставрация здания камерного хора на Новой Басманной завершится весной

Москва
2 сентября, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Начальная стоимость контракта составляет 183 млн рублей
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московские власти объявили о проведении конкурса на окончание ремонтно-реставрационных работ памятника архитектуры XIX века, здания академического камерного хора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Победителю торгов предстоит выполнить восстановление интерьеров бывшей усадьбы по адресу Новая Басманная, 22/2, стр. 1 с приспособлением здания под репетиционную деятельность. Необходимо воссоздать архитектурно-лепной декор, панели и откосы из ценных пород дерева, восстановить облицовку искусственным мрамором, создать декоративные детали для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, выполнить золочение сусальным золотом металлических поверхностей, обработать поверхности мебели из ценных пород дерева, провести лакирование", - отметил представитель пресс-службы.

Кроме того, выбранному на торгах подрядчику, предстоит выполнить электромонтажные работы, провести системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, телефонизацию, шумоизоляции, устроить системы водопровода и отопления.

"Начальная стоимость контракта составляет 183 млн рублей", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Он напомнил, что участники торгов должны обладать соответствующей лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), о обладать опытом работы, связанным с предметом контракта, а также хорошей деловой репутацией на рынке. При этом общая продолжительность работ не должна превышать 6 месяцев.

Заказчиком работ выступает бюджетное учреждение "Московский государственный академический камерный хор". Заявки на участие можно подать до 22 сентября 2016 года.

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