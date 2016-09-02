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Московский зоопарк открыл продажу абонементов для школьных групп

Москва
2 сентября, 12:12 UTC+3
Абонемент "Животный мир Земли" рассчитан на четыре экскурсии длительностью до 1 часа каждая
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский зоопарк открыл продажи экскурсионно-лекционных абонементов для школьных групп. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Посетив зоосад, ребята смогут дополнить школьную программу и познакомиться с разнообразием животного мира", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на сайте зоопарка можно забронировать абонемент "Животный мир Земли". Он рассчитан на четыре экскурсии длительностью до 1 часа каждая. Размер группы до 25 человек.

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