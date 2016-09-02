Сотрудников управляющей компании в Новой Москве подозревают в обмане 27 жильцов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Столичная полиция пресекла противоправную деятельность сотрудников управляющей компании, подозреваемых в хищении денег жильцов, оплативших коммунальные услуги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Гендиректор и консультант расчетно-кассового центра одной из управляющих компаний изготовили подложные счета-квитанции по оплате коммунальных услуг с реквизитами указанной компании и передали их гражданам для оплаты", - сказали в пресс-службе, отметив, что подозреваемые знали о принадлежности управления этими многоквартирными домами другим организациям.

Не менее 27 жителей домов по Пушкинской, Симферопольской, 40 лет Октября и Юбилейной улицам города Щербинки, введенные в заблуждение относительно компании по управлению их домами, оплатили эти квитанции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). "В настоящее время подозреваемые, гендиректор и консультант расчетно-кассового центра, задержаны сотрудниками ГСУ и ОЭБиПК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанных", - заключили в полиции, подчеркнув, что им грозит до 10 лет лишения свободы.