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Список готовых к эксплуатации станций МЦК назовут менее чем за неделю до запуска движения

Москва
2 сентября, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Как сообщили в столичной мэрии, вводить в эксплуатацию будут те станции, где обеспечены подходы, подъезды наземного транспорта, проведено благоустройство
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Список станций, которые будут работать на Московском центральном кольце (МЦК) к моменту запуска пассажирского движения, будет объявлен менее чем за неделю до его старта. Об этом в пятницу сообщил журналистам первый замруководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов.

"Семь станций пока под вопросом, точный список мы узнаем в начале недели, сможем их называть", - сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

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"Мы стараемся делать все, чтобы запустить, как можно больше станций. Учитываем подходы, подъезды наземного транспорта, готовность работы пешего благоустройства. Мы будем вводить те станции, которые будут максимально соответствовать всем этим требованиям", - отметил Булатов.

Пассажирское движение по МЦК будет запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, из них 17 - с пересадкой на метрополитен, 10 - на пригородные электрички. Все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом.

На МЦК обеспечат движение более 100 пар высокоскоростных поездов "Ласточка" с интервалом следования 6 минут в часы пик. Одна поездка по МЦК будет стоить 50 руб., две - 100 руб., не более 40 поездок - 1,3 тыс. руб., а не более 60 - 1,57 тыс. руб. Проездной билет без лимита поездок обойдется пассажирам на сутки в 210 руб., на трое суток - в 400 руб., на семь суток - в 800 рублей.

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