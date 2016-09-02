Список готовых к эксплуатации станций МЦК назовут менее чем за неделю до запуска движения

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Список станций, которые будут работать на Московском центральном кольце (МЦК) к моменту запуска пассажирского движения, будет объявлен менее чем за неделю до его старта. Об этом в пятницу сообщил журналистам первый замруководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов.

"Семь станций пока под вопросом, точный список мы узнаем в начале недели, сможем их называть", - сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

"Мы стараемся делать все, чтобы запустить, как можно больше станций. Учитываем подходы, подъезды наземного транспорта, готовность работы пешего благоустройства. Мы будем вводить те станции, которые будут максимально соответствовать всем этим требованиям", - отметил Булатов.

Пассажирское движение по МЦК будет запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, из них 17 - с пересадкой на метрополитен, 10 - на пригородные электрички. Все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом.

На МЦК обеспечат движение более 100 пар высокоскоростных поездов "Ласточка" с интервалом следования 6 минут в часы пик. Одна поездка по МЦК будет стоить 50 руб., две - 100 руб., не более 40 поездок - 1,3 тыс. руб., а не более 60 - 1,57 тыс. руб. Проездной билет без лимита поездок обойдется пассажирам на сутки в 210 руб., на трое суток - в 400 руб., на семь суток - в 800 рублей.