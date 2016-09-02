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Мэр Москвы открыл новое здание суда в Щербинке

Москва
2 сентября, 12:50 UTC+3
Здание рассчитано на размещение 22 судебных составов, в нем имеются два зала для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин вместе с председателем Мосгорсуда Ольгой Егоровой в пятницу открыл новое здание Щербинского районного суда.

"Поздравляю жителей Щербинки, они получили красивое современное здание суда. Надеюсь, в они нем будут получать все необходимые услуги и взаимодействовать с судебной властью", - сказал Собянин.

Егорова поблагодарила городские власти за строительство нового здания, так как с 2012 года с присоединением Щербинки к Москве Щербинский районный суд временно располагался в здании Нагатинского суда на территории "старой Москвы". "Я очень довольна этим зданием, спасибо вам! Здесь получили самый лучший суд из 18, которые Москва построила для нас. Здание укомплектовано по самому последнему слову техники", - отметила председатель Мосгорсуда.

Площадь пятиэтажного здания Щербинского суда превышает 9 тыс. кв. м. Оно рассчитано на размещение 22 судебных составов, имеются два зала для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. С 2018 года по федеральному законодательству такие залы должны быть в каждом суде. Здание оснащено современными информационными системами, включая единое электронное хранилище.

Залы судебных заседаний оборудованы системами аудио- и видео-протоколирования происходящего, что позволяет обеспечить прозрачность судопроизводства. Видео заседаний могут транслироваться онлайн, а также будут сохранены в архиве.

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