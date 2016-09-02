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Свыше 100 человек зачислены в кадровый резерв ресурсного центра НКО правительства Москвы

Москва
2 сентября, 12:59 UTC+3
Члены кадрового резерва смогут рассчитывать на интересную работу как в ресурсных центрах, так и в ведущих НКО Москвы и корпоративных проектах социально ответственного столичного бизнеса
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 100 человек зачислено в кадровый резерв ресурсного центра НКО (некоммерческих организаций) Комитета общественных связей Москвы. Об этом сообщается на сайте комитета.

"По итогам открытого конкурса "Таланты для добрых дел" 16 человек приняты на работу, более 100 человек зачислены в кадровый резерв ресурсного центра НКО Комитета общественных связей города Москвы", - говорится в сообщении.

В 2016 году правительство Москвы запустило проект по ребрендингу городской сети ресурсных центров НКО, в которую в настоящее время входят 11 отделений. Для подбора специалистов в мае был запущен открытый конкурс "Таланты для добрых дел", участие в котором приняли более 3 тыс. человек. К оценке кандидатов привлекались эксперты, лидеры сектора НКО, а также HR-руководители крупнейших российских компаний.

Члены кадрового резерва, созданного по результатам конкурса, смогут рассчитывать на интересную работу не только в ресурсных центрах, но и в ведущих некоммерческих организациях Москвы, а также корпоративных проектах социально ответственного столичного бизнеса, сообщается на сайте.

В настоящий момент в Москве официально зарегистрированы 34 тыс. НКО. Ежегодно власти столицы выделяют на поддержку таких организаций около 4 млрд рублей.

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