Новый полуэкспрессный маршрут автобуса будет ходить в Щербинку в Новой Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. В скором времени в Щербинку в Новой Москве будет запущен новый полуэкспрессный маршрут автобуса. Об этом в пятницу сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на совещании по вопросу развития Щербинки.

"Новый полуэкспрессный маршрут из Щербинки будет идти по Варшавскому шоссе до станции метро "Улица Академика Янгеля". Интервал движения в часы пик составит пять минут", - сказал он.

По словам Ликсутова, автобусный маршрут планируется запустить до конца октября. "Это будет сделано по просьбе жителей", - отметил он.

Электричка будет ходить каждые пять минут

Заммэра также заявил, что электрички Курского направления железной дороги из центра Москвы в Щербинку к 2017 году начнут ходить значительно чаще. "К 2017 году планируем увеличить чистоту движения пригородных поездов Курского направления из Щербинки, уменьшив интервал движения поездов в часы пик с 8 минут до 5", - сказал он.

Кроме того, по его словам, до конца 2018 года на Курском направлении железной дороги будет построена дополнительная платформа, которая обеспечит пересадку на станцию Новохохловская Московского центрального кольца. "Это позволит практически на 30% увеличить провозную способность Курского направления железной дороги", - заметил Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что станция Новохохловская МЦК в настоящее время находится не в лучшем состоянии. "На мой взгляд, платформы безобразные: подъездов и подходов нормальных нет, она превращена в какой-то гадюшник", - сказал Собянин.

Ликсутов пообещал, что все ремонтные работы на станции и благоустройство прилегающих территорий будут завершены до 1 ноября. В будущем там будет построен современный транспортно-пересадочный узел.