Жители аварийных домов Щербинки в Новой Москве в ближайшее время получат более 500 квартир

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. В 2016 году жители аварийных домов городского округа Щербинка в Новой Москве получат более 500 новых квартир. Об этом сообщила в пятницу заммэра столицы Наталья Сергунина на совещании по развитию округа.

"На следующей неделе выходит акт передачи 69 квартир первой очереди. Остальные 440 квартир будут переданы в фонд в ближайшие два месяца", - сказала она. Всего, по словам Сергуниной, в Щербинке было 25 аварийных домов, один из которых уже расселен.

"Держите этот вопрос на контроле. Если здание признано аварийным, их жильцов надо расселять, тянуть резину смысла нет. Ресурсы есть, жилой фонд Москвы позволяет это сделать. Давайте, действуйте", - обратился на совещании мэр Москвы Сергей Собянин к Сергуниной.