В МГД открылась выставка, где представлены образы Высоко-Петровского монастыря

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 70 экспонатов, среди которых живопись, графика и чертежи-обмеры уникальных храмов, представлены на выставке "Высоко-Петровский мужской монастырь и московские храмы глазами студентов-архитекторов МГАХИ", которая открылась в здании Московской городской Думы на Страстном бульваре.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников отметил, что эта экспозиция является первым совместным проектом городского законодательного собрания и одного из старейших монастырей Москвы. "Эта выставка продлится до 20 сентября, а 9 сентября, в преддверии Дня города, у нас пройдет первая открытая экскурсия, и простые москвичи смогут познакомиться со всеми экспонатами," - сказал он.

"Сегодня здесь представлены работы молодых художников и архитекторов Московской государственной академии имени Сурикова. Тут можно посмотреть виды Высоко-Петровского монастыря и увидеть замечательный макет обители, который представляет как монастырь будет выглядеть после реставрации. Надо сказать большое спасибо правительству, которое выделило деньги на реставрацию монастыря", - отметил Шапошников.

Наместник Высоко-Петровского монастыря игумен Петр (Еремеев) подчеркнул, что он очень рад возникновению новых форматов сотрудничества между МГД и монастырем. "Я знаю, что у Московской городской Думы есть проекты развития территорий близлежащего парка. Мы с радостью будем принимать участие в этом проекте освоения паркового пространства", - отметил отец Петр.

"Сегодня мы решили поделиться плодами труда тех студентов, которые проходили практику здесь летом и запечатлели монастырь до начала масштабной реставрации, показывая нам различные этапы в истории монастырского ансамбля. Очень скоро наш монастырь преобразится, будут расчищены грунты и мы дойдем до нулевых отметок, до древних отмосток. Спустя годы мы будем смотреть на эти рисунки и сравнивать результаты реставрации с тем, что было здесь в советское время", - сказал он.

Первый вице-президент, главный ученый секретарь президиума Российской академии художеств Олег Кошкин предложил перевезти эту выставку после ее окончания в один из залов Российской академии художеств на Пречистенке.