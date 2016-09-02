Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Московском центральном кольце будут организованы экскурсионные рейсы

Москва
2 сентября, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Формат поездок в настоящее время прорабатывается
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Экскурсионные рейсы будут организованы на Московском центральном кольце (МЦК), их проведение сейчас прорабатывается. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов.

"Мы находимся в активной фазе проработки, планируем с коллегами из департамента образования и других, которые помогают определить формат групп - для кого будем экскурсии проводить, есть несколько идей: сделать либо экскурсионный вагон, либо во всем подвижном составе", - сказал Булатов.

Он отметил, что это будут рейсы, во время которых расскажут про достопримечательности вокруг МЦК.

Длина кольца МЦК составит 54 километра, на нем построят 31 остановочный пункт, из них 17 с пересадкой на метрополитен, 10 на пригородные электрички. К началу пассажирского движения по кольцу планируют открыть 14 пересадок на метро и шесть пересадок на электрички.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водитель машины с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на западе Москвы
2
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
7
Источник: пассажирский самолет совершил посадку в Самаре из-за дебошира на борту
Темы дня
Реклама