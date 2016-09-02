На Московском центральном кольце будут организованы экскурсионные рейсы

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Экскурсионные рейсы будут организованы на Московском центральном кольце (МЦК), их проведение сейчас прорабатывается. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов.
"Мы находимся в активной фазе проработки, планируем с коллегами из департамента образования и других, которые помогают определить формат групп - для кого будем экскурсии проводить, есть несколько идей: сделать либо экскурсионный вагон, либо во всем подвижном составе", - сказал Булатов.
Он отметил, что это будут рейсы, во время которых расскажут про достопримечательности вокруг МЦК.
Длина кольца МЦК составит 54 километра, на нем построят 31 остановочный пункт, из них 17 с пересадкой на метрополитен, 10 на пригородные электрички. К началу пассажирского движения по кольцу планируют открыть 14 пересадок на метро и шесть пересадок на электрички.