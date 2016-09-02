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Музыкальный "Синий троллейбус" снова будет курсировать по улицам Москвы

Москва
2 сентября, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Его маршрут носит музыкально-экскурсионный характер: во время поездки пассажиры могут познакомиться с наиболее интересными страницами из истории столицы
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Синий троллейбус" ГУП "Мосгортранс" - так называемая передвижная концертная площадка, где проходят живые выступления авторов и исполнителей бардовской песни - снова будет курсировать на улицах Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов проекта, троллейбус выйдет в первый в 2016 году рейс в воскресенье 4 сентября.

Маршрут носит музыкально-экскурсионный характер: во время поездки в "Синем троллейбусе" пассажиры могут познакомиться с наиболее интересными страницами из истории столицы.

"Проект "Синий троллейбус" существует с 2005 года, в этом году он реализуется на средства столичного департамента соцзащиты населения и в первую очередь будет организован для детей-инвалидов, выросших в детских домах детей и многодетных семей", - сказал собеседник агентства.

Из окна "Синего троллейбуса" можно будет увидеть Кремль, Государственный музей А. С. Пушкина, храм Христа Спасителя, памятники Петру I и Юрию Гагарину, здание МГУ, Новодевичий монастырь, Триумфальную арку, Поклонную гору и другие значимые культурные объекты. Маршрут, пролегающий от станции метро "Парк Победы" до Калужской площади и обратно, будет работать каждые выходные вплоть до 11 декабря.

"Роль культурного наследия Москвы переоценить невозможно: для многих жителей крайне важно чувствовать свою причастность к истории города. "Синий троллейбус" давно полюбился москвичам и сам стал своеобразной достопримечательностью. Перезапуск проекта значим для столицы еще и потому, что стать пассажирами маршрута смогут социально незащищенные граждане", - привели в пресс-службе ГУП "Моагортранс" слова гендиректора предприятия Евгения Михайлова.

Ввиду того, что в троллейбусе ограниченное количество мест, необходима обязательная регистрация для проезда. Записаться можно, обратившись в подведомственные организации департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, социальные организации поддержки семьи и детства департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, а также учреждения социального обслуживания по месту жительства.

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