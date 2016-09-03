Небольшой дождь и теплая погода ожидают москвичей в субботу и воскресенье

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, небольшой дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в московском регионе.

Как сообщили в Росгидромете, "днем температура в Москве составит 19-21 градус, по области - 16-21 градус тепла". "Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - добавили в метеослужбе.

В воскресенье характер погоды не изменится. В Москве и Подмосковье будет переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ночью столбик термометра в Москве поднимется до 10-12 градусов, по области до 7-12 градусов. Днем в Москве ожидается 19-21 градусов, по области - 16-21 градус тепла, ветер западной четверти, 5-10 м/с.