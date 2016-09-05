В Московском регионе в понедельник ожидается дождливая и прохладная погода

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Прохладным будет начало новой недели в столичном регионе. Как сообщили в Росгидромете, весь день будет идти дождь, местами сильный. За сутки может выпасть до 16 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы, которая в сентябре равна 65 мм.

"Температура воздуха в Москве составит 16-18, по области - от 14 до 19 тепла", - уточнил представитель метеослужбы.

В ночь на вторник местами пройдет небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 9-11, в центре до города - до 14 тепла. Днем осадков не ожидается, в Москве воздух прогреется до 18-20, в Подмосковье будет от 15 до 20 тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.