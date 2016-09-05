Москвичей начали бесплатно прививать от гриппа около станций метро

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Акция по бесплатной вакцинации от гриппа стартовала около станций московского метрополитена. Об этом столичная подземка сообщает в микроблоге в Twitter.

"Началась бесплатная вакцинация от гриппа у станций московского метро", - говорится в сообщении.

С 5 сентября по 1 ноября 2016 года жители столицы смогут бесплатно привиться от гриппа около станций метрополитена. Кампания по иммунизации в преддверии эпидсезона 2016-2017 года организована столичным управлением Роспотребнадзора, Департаментом здравоохранения и руководством метрополитена.

Иммунизация будет проводиться в передвижных прививочных пунктах. Перед прививкой будет проводиться осмотр врачом, после иммунизации москвичи при наличии паспорта и полиса ОМС смогут получить сертификат, подтверждающий иммунизацию от гриппа.

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