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Службы московского метро переведены на усиленный режим работы из-за дождя

Москва
5 сентября, 9:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
По прогнозам синоптиков Росгидромета, в понедельник в столичном регионе может выпасть до четверти месячной нормы осадков
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники московского метрополитена переведены на усиленный режим работы "в связи с обильными осадками" в столице. Об этом столичная подземка сообщает на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в понедельник в столичном регионе может выпасть до 16 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы, которая в сентябре равна 65 мм. Температура воздуха в Москве составит 16-18, по области - от 14 до 19 тепла.

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