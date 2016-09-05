Дождь не повлиял на работу городского наземного транспорта Москвы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Городской наземный транспорт Москвы работает в штатном режиме в условиях обильных осадков. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в столичном департаменте транспорта.

"Городской транспорт работает в штатном режиме, несмотря на дождь. Сообщений о задержках не поступало", - сказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, 5 сентября в столичном регионе может выпасть до 16 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы, которая в сентябре равна 65 мм. Температура воздуха в Москве составит 16-18 градусов, по области - от 14 до 19.