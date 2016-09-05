Собянин: политику властей Москвы по благоустройству города поддерживают 85% горожан

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Действия московских властей по благоустройству города поддерживают 85% горожан, а по сносам незаконно возведенных строений - 75%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ.

"Всегда сверяемся с мнением горожан после благоустройства, хотя, казалось бы, уже факт совершен, сделан комплекс работ. Но, как правило, опрашиваем население, смотрим реакцию. 85% москвичей поддерживают эти начинания", - сказал он.

По словам мэра Москвы, снос незаконно возведенных строений вначале поддерживало чуть больше половины горожан, сегодня же необходимость этих действий, согласно экспресс-опросам, "понимают и поддерживают порядка 70%".

СПЕЦПРОЕКТ Улица с обложки Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"