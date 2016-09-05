Привить от гриппа планируется более 4 млн москвичей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 4 млн человек планируется привить от гриппа в медучреждениях Москвы в 2016 году. Об этом в понедельник сообщил журналистам главный врач центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Олег Филиппов.

"Всего в медучреждениях Москвы этом году мы планируется привить от гриппа более 4 млн человек. Пик заболеваемости придется на конец января - начало февраля. Сегодня мы установили прививочные пункты возле станций метро, чтобы каждый желающий смог сделать бесплатную вакцину от гриппа", - сказал он.

По его словам, чтобы сделать прививку при себе достаточно иметь паспорт. "Медицинский полис желателен, но необязателен. Жители Подмосковья, которые постоянно работают в Москве, также могут сделать прививку в передвижных прививочных пунктах", - сказал Филиппов.

Пресс-секретарь столичной подземки Андрей Кружалин пояснил, что жители города и пассажиры метрополитена смогут бесплатно сделать прививку от гриппа вблизи 24 станций метро. Мобильные пункты около вестибюлей будут работать до 1 ноября по будням с 8:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 18:00, в воскресенье - с 9:00 до 16:00 мск.

Размещение пунктов вакцинации будет проходить поочередно между двумя группами станций. В периоды с 5 по 11 сентября, с 19 по 25 сентября, с 3 по 9 октября и с 17 по 23 октября мобильные пункты будут открыты у станций метро: "Тульская", "Царицыно", "Домодедовская", "Перово", "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Петровско-Разумовская", "Речной вокзал", "Бауманская", "Тушинская", "Молодежная", "Теплый стан".

Мобильные пункты вблизи станций "Павелецкая", "Дмитровская", "Киевская", "Алтуфьево", "Новокосино", "Планерная", "Семеновская", "Люблино", "Белорусская" Ясенево", "Новогиреево", "Пражская" будут установлены в периоды с 12 по 18 сентября, с 26 сентября по 2 октября, с 10 по 16 октября и с 24 октября по 1 ноября.

Перед прививкой каждый обратившийся пройдет обязательный медицинский осмотр. Квалифицированные врачи-терапевты и инфекционисты определят наличие или отсутствие противопоказаний для проведения вакцинации, измерят температуру тела и артериальное давление. Все горожане, сделавшие прививку от гриппа, получат сертификат установленной формы. При вакцинации в мобильных пунктах будут использовать российскую вакцину последнего поколения, рекомендованную ВОЗ.