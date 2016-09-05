Поезда московского метро для профилактики гриппа и ОРВИ будут обрабатывать ультрафиолетом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен проведет активную работу по борьбе с распространением болезней в сезон гриппа и простуды, в рамках которой поезда будут обрабатывать ультрафиолетом. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь столичной подземки Андрей Кружалин.

"Москва - большой город, и обойтись без общественного транспорта достаточно сложно. Чтобы снизить риск передачи гриппа и ОРВИ мы будем промывать каждые полчаса все станции метро, особенно центральные. Каждые четыре часа будем облучать ультрафиолетом вагоны. Профилактическая кампания стартует в ноябре", - сказал он.

По его словам, жители города и пассажиры метрополитена уже в понедельник могут бесплатно сделать прививку от гриппа вблизи 24 станций метро. "Мы для департамента здравоохранения предоставили все необходимые условия для проведения вакцинации в мобильных передвижных медпунктах. Также с сегодняшнего дня на станциях стартовала информационная кампания, размещены соответствующие баннеры, в новом подвижном составе работает бегущая строка, где говорится о том, что около станций метро можно бесплатно пройти вакцинацию от гриппа. Более подробную информацию можно получить на сайте Московского метрополитена", - сказал Кружалин.

Мобильные пункты около вестибюлей будут работать до 1 ноября по будням с 8:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 18:00, в воскресенье - с 9:00 до 16:00 мск. Размещение пунктов вакцинации будет проходить поочередно между двумя группами станций. В периоды с 5 по 11 сентября, с 19 по 25 сентября, с 3 по 9 октября и с 17 по 23 октября мобильные пункты будут открыты у станций метро: "Тульская", "Царицыно", "Домодедовская", "Перово", "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Петровско-Разумовская", "Речной вокзал", "Бауманская", "Тушинская", "Молодежная", "Теплый стан".

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Мобильные пункты вблизи станций "Павелецкая", "Дмитровская", "Киевская", "Алтуфьево", "Новокосино", "Планерная", "Семеновская", "Люблино", "Белорусская" Ясенево", "Новогиреево", "Пражская" будут установлены в периоды с 12 по 18 сентября, с 26 сентября по 2 октября, с 10 по 16 октября и с 24 октября по 1 ноября.

Перед прививкой каждый обратившийся пройдет обязательный медицинский осмотр. Квалифицированные врачи-терапевты и инфекционисты определят наличие или отсутствие противопоказаний для проведения вакцинации, измерят температуру тела и артериальное давление. Все горожане, сделавшие прививку от гриппа, получат сертификат установленной формы. При вакцинации в мобильных пунктах будут использовать российскую вакцину последнего поколения, рекомендованную ВОЗ.